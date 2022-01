Rio de Janeiro sagt Karneval 2022 ab

München, 06.01.2022 | 13:00 | soe

Rio de Janeiro muss auch in diesem Jahr auf seinen weltberühmten Straßenkarneval verzichten. Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen hat die Stadtverwaltung das für die Zeit vom 25. Februar bis 1. März 2022 angesetzte Spektakel abgesagt, nachdem es bereits im Vorjahr zunächst verschoben und schließlich ganz gestrichen worden war. Der Umzug der Sambaschulen im Sambodrom soll jedoch stattfinden.



Bürgermeister Eduardo Paes veröffentlichte die für Karnevalsfans schlechten Neuigkeiten in den sozialen Medien. Demnach sei die Entscheidung zur Absage der üblichen Feierlichkeiten auf den Straßen nach einem Treffen mit Musikkapellen und Vertretern von Karnevalsgruppen gefallen. Begründet wird der Schritt mit der Unmöglichkeit von Einlasskontrollen und der Einhaltung gängiger Corona-Maßnahmen beim Straßenkarneval, der in seiner regulären Form zuletzt 2020 stattfand und dabei rund sieben Millionen Menschen anzog. Tröstlich für die Anhänger des bunten Treibens ist in diesem Jahr jedoch, dass die Sambaschulen wie üblich ihren Wettbewerb im Sambodrom durchführen dürfen. Ihr Dachverband LIESA bestätigte das Event und kündigte an, dass dabei alle Richtlinien und Vorschriften in Bezug auf die Pandemie eingehalten werden sollen.Insbesondere für die Betreiber der Sambaschulen bedeutet das Festhalten an den Umzügen im Sambodrom eine Erleichterung. Die Vorbereitungen auf diesen Höhepunkt des Karnevals laufen über das gesamte Jahr, dabei werden ausgefeilte Choreografien erdacht und farbenfrohe Kostüme angefertigt. Der Gewinnerschule mit der besten Bewertung winkt ein Aufstieg in die oberste Liga der Sambaschulen. Im vergangenen Jahr war der Karneval von Rio zunächst ausgesetzt und unter Vorbehalt ein Nachholen im Juli 2021 ins Auge gefasst worden, letztendlich entfiel die Veranstaltung jedoch gänzlich. Für die Akteure und Akteurinnen war dies mit hohen finanziellen Verlusten verbunden.Nach offizieller Aussage ist es die Omikron-Variante des Coronavirus, welche Rios Karnevalspläne erneut zunichtemacht. In Verbindung mit den Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten sorgte sie für einen starken Anstieg der Infektionszahlen im Dezember. Wie der Spiegel berichtet, lag die Zahl der Neuansteckungen am 14. Dezember in der Stadt am Zuckerhut noch bei 21, am Heiligabend wurden bereits 458 neue Fälle gemeldet. Die Impfquote in Rio de Janeiro ist mit rund 80 Prozent vollständig geimpften Einwohnern und Einwohnerinnen hoch.