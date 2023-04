Rio de Janeiro: Zipline am Zuckerhut

München, 03.04.2023 | 14:47 | spi

In Rio de Janeiro wird im August 2023 eine neue Zipline am Zuckerhut eröffnet. Wagemutige Touristinnen und Touristen können dann parallel zur bereits bestehenden Seilbahn mit einer Seilrutsche in Windeseile vom Zuckerhut auf den Berg Urca sausen. Bis zu 100 Stundenkilometer schnell rasen die Menschen an der Seilrolle den Berg hinunter. Wie viel eine Fahrt kosten wird, steht noch nicht fest.



Der Zuckerhut ist eines der beliebtesten Reiseziele in Rio de Janeiro.



Ziplining in Rio de Janeiro



Unter Ziplining versteht man eine Seilverbindung mit einem Gefälle, bei der Personen an einer Rolle oder einem Karabinerhaken mit teils hohen Geschwindigkeiten transportiert werden. Am Zuckerhut soll ein zusätzlicher Sitz das Ziplining angenehmer machen. Die geplante Seilverbindung ist 755 Meter lang und erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. In nur 50 Sekunden erreichen Wagemutige den Berg Urca. Neben dem garantierten Adrenalinkick verweist die verantwortliche Baufirma auch auf die ökologischen Vorteile der Seilrutsche.



Urlaub in Rio de Janeiro



Der Zuckerhut gilt neben der Christusstatue auf dem Corcovado als eines der bekanntesten Wahrzeichen der brasilianischen Metropole. Mit einer Höhe von 396 Metern überragt der steil aufragende Felsen die südliche Küstenregion nahe dem Stadtteil Copacabana. Früher galt der Gipfel als unbesteigbar, heute verbindet eine Seilbahn die Felsspitze mit dem Nachbarberg Urca.

