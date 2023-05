Rocky Mountain Nationalpark: Reservierungspflicht im Sommer 2023

München, 03.05.2023 | 08:44 | spi

Der Rocky Mountain Nationalpark führt zwischen dem 26. Mai und dem 22. Oktober 2023 tagsüber eine Reservierungspflicht ein. Reisende müssen vor ihrem Besuch ein Zeitfenster von zwei Stunden für ihre Ankunft mit dem Fahrzeug reservieren. Die Aufenthaltsdauer im Park selbst bleibt davon unberührt; Besucherinnen und Besucher können so lange bleiben, wie sie möchten. Zwei Reservierungsoptionen stehen dabei zur Auswahl: der normale Park Access und der Park Access+ mit Zugang zum Bear Lake Corridor.



Der Rocky Mountain Nationalpark experimentiert immer wieder mit neuen Reservierungssystemen.

Für den Besuch des Rocky Mountain Nationalparks in Colorado benötigen Reisende neben der Reservierung ein gültiges Ticket. Außerdem ist es notwendig, sich innerhalb des gebuchten Zeitfensters an der Eingangskontrolle einzufinden. Mit dem Park Access haben Naturinteressierte zwischen 9 und 14 Uhr (MDT) Zugang zu allen Bereichen des Rocky Mountain Nationalparks, wie die Trail Ridge Road, dem Alpine Visitor Center, dem Kawuneeche Valley und dem Wild Basin. Außerhalb dieser Zeit ist keine Reservierung erforderlich.Reisende, die den berühmten Bear Lake besuchen möchten, müssen Park Access+ kaufen. Nur diese Reservierung ermöglicht den Zugang zu dem beliebten Fotomotiv mit einem Fahrzeug. Die Reservierung ist zwischen 5 und 18 Uhr (MDT) obligatorisch. Der Park Access+ beinhaltet darüber hinaus Zugang zu allen anderen Bereichen des normalen Park Access. Beide Optionen sind einen Monat im Voraus buchbar. Aber auch Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, eine Reservierung zu erhalten, denn 40 Prozent der Zeitfenster werden für sie vorbehalten. Die Buchung kann über die offizielle Website oder per App erfolgen.Beide Reservierungsmöglichkeiten kosten zwei US-Dollar. Sie gelten jeweils für alle Mitfahrenden in einem Fahrzeug. Besucherinnen und Besucher mit Park Access+ können den Bear Lake Road Corridor früher verlassen, dürfen aber erst ab 14 Uhr (MDT) wieder zurückkehren. Reisende, die sich länger im Rocky Mountain Nationalpark aufhalten möchten, müssen für jeden Tag eine neue Reservierung vornehmen. Ein Parkplatz kann bei keiner der beiden Reservierungen garantiert werden. Alternativ können Reisende den Nationalpark mit dem Fahrrad oder einem Shuttlebus besuchen. In diesem Fall entfällt die Reservierungspflicht. Allerdings ist eine Eintrittskarte zwischen 15 und 35 US-Dollar pro Person obligatorisch.