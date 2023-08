Mallorca: Streik beim Roten Blitz

München, 15.08.2023 | 11:26 | spi

Dem Roten Blitz auf Mallorca droht ein Streik. Für Ende August und Anfang September sind mehrtägige Arbeitsniederlegungen geplant, um Druck beim Arbeitgeber zu machen. Der Rote Blitz ist ein historischer Holzzug, der zwischen Palma de Mallorca und Sóller verkehrt. Er gilt als touristisches Highlight auf der Ferieninsel. Hintergrund des Streiks sind stockende Tarifverhandlungen.



Das Bahnpersonal des Roten Blitzes wird im August und September für mehr Lohn streiken.

Die deutschsprachige Wochenzeitung Mallorca Magazin berichtet, dass am 22., 23., 29., 30. und 31. August der „Tren de Sóller“ bestreikt werden soll. Eine Woche später, am 7., 8. und 9. September wird der Rote Blitz erneut streikbedingt stillstehen. Die Gewerkschaften UGT, CCOO und STEI-i kündigten ihre Streikabsicht bereits am vergangenen Donnerstag an.Die elektrische Schmalspurbahn erfreut sich bei vielen Mallorca-Reisenden großer Beliebtheit. Auf der Strecke von Palma nach Sóller passiert der Zug traumhafte Landschaften und überquert den Gebirgszug Serra de Tramuntana. In Sóller angekommen können Urlauberinnen und Urlauber die Kleinstadt und den beliebten Naturhafen Port de Sóller erkunden. Die Hin- und Rückfahrt mit dem Roten Blitz kostet 32,00 Euro für die Gesamtstrecke.Um die Löhne zu erhöhen, hat die Unternehmensleitung des Sóller-Zuges die Ticketpreise angehoben. Doch das Angebot der Arbeitgeberseite, eine Gehaltserhöhung von 5 Prozent im Jahr 2023 und rund 3 Prozent in den Folgejahren, lehnen die Vertreter des Betriebsrates ab. Stattdessen fordern die Bahnangestellten 7 Prozent mehr Lohn in diesem Jahr und 4 Prozent im Jahr 2024. Außerdem verlangen sie eine neunmonatige Anstellungsgarantie bei Saisonverträgen.