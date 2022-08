Schloss Neuschwanstein: Marienbrücke wieder für Besucher geöffnet

München, 08.08.2022 | 08:10 | rpr

Gute Nachrichten für Besucherinnen und Besucher von Schloss Neuschwanstein: Wer die Aussicht auf den Prachtbau von König Ludwig II. aus der Ferne genießen möchte, kann dies nun wieder von der Marienbrücke vor Neuschwanstein. Der beliebte Aussichtspunkt wurde nach aufwändigen Sanierungsarbeiten nach etwa 1,5 Jahren wieder freigegeben.



Bereits im Frühjahr 2021 wurde die Marienbrücke nach einer statischen Untersuchung aufgrund von Mängeln gesperrt, im Mai 2022 begannen schlussendlich die Sanierungsarbeiten, bei welchen die bis zu 15 Meter in die Felswand ragenden Felsanker ausgetauscht werden mussten. Nun wurde die 35 Meter lange und 90 Meter hohe Brücke, welche sich über die Pöllatschlucht bei Schwangau erstreckt, wieder für Besucherinnen und Besucher freigegeben, so der Bayerische Rundfunk. Die Marienbrücke ist Teil eines Rundwanderwegs bei Hohenschwangau und ein beliebter Aussichtspunkt auf Schloss Neuschwanstein.Nicht nur für die Aussicht aus der Ferne lohnt sich wieder ein Ausflug zu König Ludwigs einstiger Residenz, auch im Inneren von Schloss Neuschwanstein wurde eine weitere Sehenswürdigkeit nach Sanierungsarbeiten freigegeben. Nach rund zwei Jahren Restaurationszeit ist nun der prunkvolle Thronsaal wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Hier wurde neben Wandmalereien und Vergoldungen auch der vier Meter hohe Kronleuchter restauriert. Noch sind nicht alle Sanierungsarbeiten der Prunksäle vollständig abgeschlossen, diese sollen bis voraussichtlich Ende 2023 andauern.Schloss Neuschwanstein gilt als eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands und zieht jährlich um die 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an. König Ludwig II. selbst lebte nur wenige Monate in dem Prachtbau und verstarb noch vor dessen Fertigstellung im 19. Jahrhundert. Heutzutage ist das Schloss im bayerischen Allgäu in Besitz des Freistaats Bayern. Rund um Neuschwanstein eröffnen sich Aktivurlauberinnen und Aktivurlauber zahlreiche Wandermöglichkeiten – unter anderem über die Pöllatschlucht mit Startpunkt ab Hohenschwangau.