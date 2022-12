Schneechaos in London: Probleme an allen Flughäfen

München, 12.12.2022 | 09:40 | soe

Ungewöhnlich heftiger Schneefall sorgt seit Sonntagabend in London für Probleme im Flugverkehr. Die Flughäfen Gatwick und Stansted mussten am frühen Montagmorgen den Betrieb vorübergehend komplett einstellen, auch in Heathrow und Luton kommt es zu Verspätungen, Flugausfällen und umgeleiteten Flügen. Die Probleme werden voraussichtlich auch im weiteren Tagesverlauf andauern.



In London sorgt seit Sonntagabend anhaltender Schneefall für Probleme im Flugverkehr. © N. Morrish/British Airways

Seit dem Abend des 11. Dezember ist die britische Hauptstadt von einer dicken Schneedecke überzogen, was in London ein eher seltenes Naturschauspiel ist. Auf den Pisten der Flughäfen war die weiße Pracht jedoch alles andere als willkommen: Weil die Räumung der Start- und Landebahn in London-Gatwick einige Zeit in Anspruch nahm, musste der Airport am Montagmorgen um 5:55 Uhr den Betrieb zeitweise einstellen. Ähnlich sah es am Flughafen London-Stansted aus. Inzwischen wurden beide Pisten wieder geöffnet; wie ein Blick auf die aktuellen Ankunfts- und Abfluglisten zeigt, kommt es jedoch weiterhin zu Verspätungen und Annullierungen. Auch an Londons größtem Airport Heathrow sowie in Luton muss im Laufe des Montags mit Störungen gerechnet werden. Flugreisende mit für heute gebuchten Verbindungen nach, ab oder über London sollten den Status ihres Fluges online überprüfen oder Kontakt zu ihrer Airline aufnehmen.Auch im Verkehr zu Lande führte der Wintereinbruch zu starken Behinderungen. Wie der Standard am Montagmorgen meldet, sind die U-Bahn- und Zugverbindungen beeinträchtigt, auf den Autobahnen kam es während des Berufsverkehrs ebenfalls zu Staus und stockendem Verkehr. Zusätzlich zum Schnee macht inzwischen eisiger Nebel den Londoner Verkehrsteilnehmern und -teilnehmerinnen zu schaffen. Auch im weiteren Wochenverlauf hat der Winter die britische Hauptstadt fest im Griff: Das Wetteramt Met Office sagt anhaltend kaltes Wetter und eisige Luftströmungen voraus. Noch den gesamten Montag über kann es zu weiteren Schneeschauern kommen.Ab morgen müssen Reisende in London abgesehen vom Wetter noch mit weiteren Problemen rechnen. Das Personal von Network Rail sowie 14 weiteren britischen Bahnunternehmen hat für diese Woche einen mehrtägigen Streik angekündigt, der zunächst vom 13. bis zum 14. und dann noch einmal vom 16. bis zum 17. Dezember dauern soll. In der Folge muss mit zahlreichen Zugausfällen in ganz Großbritannien gerechnet werden, auch die Anreisemöglichkeiten zu den Airports sind dadurch eingeschränkt.