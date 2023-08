Seychellen: Tourismusgebühr für die Umwelt

München, 31.07.2023 | 16:14 | spi

Die Seychellen berechnen Touristinnen und Touristen ab dem 1. August eine Umweltabgabe, wie das Touristikmagazin Fvw berichtet. Zwischen 25 und 100 Seychellen-Rupien oder rund 1,60 bis 6,30 Euro pro Nacht werden dafür fällig. Die Höhe richtet sich nach der Unterkunftgröße, wobei der Preis pro Kopf erhoben wird.



Die Erträge der Tourismusgebühr auf den Seychellen kommen Umweltschutzprojekten zugute.

Auch die Seychellen sind vom Klimawandel betroffen. Um gegen die Strand- und Küstenerosion vorzugehen, erhebt die Archipel-Regierung künftig die sogenannte Tourism Environmental Sustainability Levy. Mit dieser Gebühr sollen neben dem Küstenschutz weitere Umweltschutz-Maßnahmen finanziert werden.Die Größe der Unterkunft ist ausschlaggebend für die Gebührenhöhe. Reisende, die in kleinen Unterkünften mit einem bis 24 Zimmern übernachten, zahlen 25 Seychellen-Rupien oder 1,58 Euro pro Nacht und Person. Unterkünfte mit 25 bis 50 Zimmern erheben eine Gebühr von 75 Seychellen-Rupien oder 4,73 Euro pro Nacht und Person. Weist eine Unterkunft mehr als 51 Zimmer auf, fällt sie in die größte und teuerste Kategorie. In dieser zahlen Touristinnen und Touristen 100 Seychellen-Rupien oder 6,31 pro Nacht und Person. Besucherinnen und Besucher von Island Resorts und Yachten fallen ebenfalls in die teuerste Kategorie. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Abgabe ausgenommen. Die Tourismusgebühr wird erst beim Check-out fällig.Die Seychellen bestehen aus 115 Inseln und befinden sich vor der Ostküste Afrikas. Mahé ist die Hauptinsel des Archipels und der Standort des internationalen Flughafens. Von vielen deutschen Flughäfen aus erreichen Reisende das Strandidyll mit einem Zwischenstopp in rund 13 Stunden. Viele Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter fliegen im Winter auf die Insel, um dem Schmuddelwetter in Deutschland zu entkommen. Der Januar auf den Seychellen begrüßt Reisende mit durchschnittlichen Tagestemperaturen zwischen 24 und 30 Grad Celsius. Die Wassertemperatur liegt ganzjährig bei verführerischen 26 Grad Celsius.