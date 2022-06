Sichere Urlaubsländer: Das sind die sichersten Reiseziele Europas

München, 27.06.2022 | 15:27 | soe

Die Schweiz, Slowenien und Portugal sind die sichersten Reiseländer Europas. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Reiseversicherungsportals Forbes Advisor, das unter anderem Kriterien wie die Kriminalitätsrate, den Ausbau des Gesundheitssystems und die Sauberkeit in seine Bewertung einbezog. Deutschland steht auf Platz fünf der Rangliste.



Die Schweiz gilt laut Forbes Advisor als sicherstes Reiseland Europas.

Die Website analysierte darüber hinaus auch den Qualitätsstandard natürlicher Badeplätze, maximal konnte jedes Land 100 Punkte im Ranking erzielen. Mit 88,3 Punkten sicherte sich die Schweiz den ersten Platz unter den europäischen Nationen. Die Gesundheitsversorgung der Alpenrepublik wurde als die beste Europas gewertet, zudem sind die angegebenen Schadstoffwerte mit am niedrigsten. Zwar zählt die Schweiz nicht unbedingt als klassisches Badeurlaubsziel, die Qualität der dortigen Badegewässer überzeugte jedoch ebenfalls als sechstbestes Ergebnis im Vergleich.Platz zwei belegt Slowenien, das bislang noch als touristischer Geheimtipp gilt. Seine 82,3 Punkte verdient sich das kleine Land an der nördlichen Adria durch wenig Gewaltkriminalität und empfehlenswerte Badeplätze, unter ihnen der malerische Bleder See. Ihm folgt Portugal mit 82,1 Punkten, Österreich landet vor Deutschland auf Rang vier. Beliebte Urlaubsklassiker wie Spanien (Platz sechs), Italien (Platz acht) und Griechenland (Platz elf) sortieren sich ebenfalls weit oben auf der Sicherheitsskala ein.Griechenland darf sich über eine mit 98 Prozent besonders hohe Punktzahl für seine Badegewässer freuen. Damit bestätigt sich das Ergebnis des European Bathing Water Quality Report 2021 der Europäischen Umweltagentur, welcher die Strände des bei Badeurlaubern beliebten Landes ebenfalls zu den besten Europas zählt. Von den knapp 1.700 vorhandenen Badestellen, die mit großer Mehrheit an den Küsten zu finden sind, wurden 95,8 Prozent mit der besten Note „ausgezeichnet“ versehen.