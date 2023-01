Das sind die sichersten Reiseländer 2023

München, 10.01.2023 | 12:21 | twi

Das Unternehmen A3M hat seine Risk Map für 2023 veröffentlicht. Auf dieser Karte werden die sichersten sowie die gefährlichsten Reiseländer für dieses Jahr angezeigt. Insgesamt wird zwischen fünf Abstufungen von „sehr geringes Risiko“ bis „sehr hohes Risiko“ unterschieden, Deutschland gehört dabei zu den sichersten Zielen der Welt.



Deutschland gilt im Jahr 2023 als eines der sichersten Reiseländer.

Für A3M ist Deutschland eines der sichersten Reiseländer der Welt und wird in der dunkelgrünen Kategorie „sehr geringes Risiko“ geführt. Insgesamt haben 13 Staaten die sicherste Einstufung erhalten, von denen die überwiegende Mehrheit in Europa liegt. Einziges Land außerhalb des europäischen Kontinents, das ebenfalls in der dunkelgrünen Kategorie geführt wird, ist Kanada. Weiterhin gelten die nordeuropäischen Staaten Island, Norwegen, Finnland und Dänemark mit den Färöern und Grönland als sehr sicher. Ebenso werden die Niederlande, Belgien, Luxemburg, die Schweiz, Liechtenstein sowie die Slowakei in der besten Kategorie geführt. Zahlreiche weitere europäische Staaten werden hingegen der zweitbesten Kategorie „geringes Risiko“ zugeordnet. Zu diesen hellgrün markierten Ländern gehören unter anderem beliebte Reiseziele wie Spanien, Italien, Griechenland oder Irland. Auch das Vereinigte Königreich und Frankreich gelten als grundsätzlich sichere Ziele.Ebenso werden die Vereinigten Staaten von Amerika als risikoarm eingeschätzt und als hellgrüne Region kategorisiert. Gleiches gilt zum Beispiel auch für die Bahamas und Kuba. In Südamerika werden den hellgrünen Gebieten Argentinien, Uruguay und Französisch-Guayana, das ein französisches Überseedépartement darstellt, zugeordnet. Unter den afrikanischen Staaten gelten Botsuana, Marokko und Namibia als sicher, während auf der arabischen Halbinsel Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und große Teile von Oman hellgrün markiert sind. Ebenso sind Reisen nach Taiwan, Südkorea, Malaysia und Japan problemlos möglich. In Japan gibt es jedoch eine Einschränkung: Die Region, die von der Reaktorkatastrophe von Fukushima betroffen war, ist noch immer kontaminiert und gilt daher als rotes Gebiet mit einem „hohen Risiko“. Vervollständigt werden die hellgrünen Gebiete von Australien und Neuseeland.Einige beliebte Reiseziele wie Ägypten, die Türkei oder die Dominikanische Republik werden als Gebiete mit „erhöhtem Risiko“ geführt. Grundsätzlich lassen sich jedoch auch diese ohne spezielle Vorkehrungen oder größere Einschränkungen besuchen. Als Einstufungskriterien gelten beispielweise bewaffnete Konflikte oder gewaltsame Proteste, gehäufte Fälle von Gewalt gegenüber Reisenden, eine schlechte Infrastruktur, die Zuverlässigkeit von Sicherheits- und Rettungskräften sowie Gefahren durch Naturkatastrophen oder Krankheitsausbrüche. Wer Regionen bereisen möchte, die unter die hell- und dunkelrot hervorgehobenen Kategorien „hohes Risiko“ oder „sehr hohes Risiko“ fallen, sollte sich bereits länger im Voraus mit der Reiseplanung befassen und bestenfalls über ein Sicherheitskonzept verfügen.