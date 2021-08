Singapur öffnet Grenzen für Geimpfte aus Deutschland

München, 23.08.2021 | 09:40 | cge

Für geimpfte Reisende wird ein Aufenthalt in Singapur ab dem 8. September 2021 wieder möglich. Wie die Fluggesellschaft Singapore Airlines schreibt, können Geimpfte durch einen Reisekorridor zwischen Deutschland und Singapur wieder in das asiatische Land einreisen. Eine Isolationszeit nach der Ankunft ist nicht vorgesehen.



Wer im Rahmen des Reisekorridors für Geimpfte (Vaccinated Travel Lane) nach Singapur einreisen möchte, unterliegt einigen Kriterien. Zum einen benötigen Einreisende einen vollständigen Impfschutz gegen COVID-19. Anerkannt werden die Vakzine der Hersteller Biontech-Pfizer, Moderna und weitere Impfstoffe, die in der Emergency Use-Liste der Weltgesundheitsorganisation WHO aufgeführt sind. Die Impfung muss in Deutschland oder Singapur erfolgt und die letzte Dosis bereits 14 Tage vor Ankunft in Singapur verabreicht worden sein.Neben der vollständigen Impfung müssen sich Einreisende außerdem vor der Abreise mindestens 21 Tage in Deutschland aufgehalten haben. Weiterhin sind sie verpflichtet, innerhalb von 48 Stunden vor Abflug einen PCR-Test durchführen zu lassen. Bei Ankunft am Changi Airport in Singapur wird dann ein zweiter PCR-Test notwendig sowie bis zu zwei weitere PCR-Tests vor Ort. Eine Quarantäneverpflichtung besteht nicht. Für die Teilnahme am Reisekorridor sind nur bestimmte Flüge ausgewiesen. Der Singapore Airlines-Erstflug startet am 7. September 2021 ab Frankfurt nach Singapur und erreicht den asiatischen Staat am nächsten Tag. Ab dem 8. September 2021 können Reisende zudem auch ab München nach Singapur fliegen. Wer nach Singapur einreisen möchte, muss außerdem zwischen sieben und 30 Tagen vor dem geplanten Einreisedatum einen Vaccinated Travel Pass beantragen. Dies ist ab dem 1. September 2021 möglich.Reisende von Singapur nach Deutschland unterliegen keinen besonderen Beschränkungen und müssen lediglich die grundsätzlich geltenden Regeln für die Einreise beachten. Sie unterliegen der Nachweispflicht und müssen demnach einen Impf- oder Genesenenstatus oder ein negatives Testergebnis vorlegen. Zudem muss die digitale Einreiseanmeldung ausgefüllt werden. Eine Quarantänepflicht nach Rückkehr nach Deutschland besteht nicht.