Sizilien: Testpflicht bei Einreise auch für Geimpfte aus Deutschland

München, 22.11.2021 | 09:17 | soe

Sizilien hat die Einreisebestimmungen für Reisende aus Deutschland verschärft. Ab sofort muss sich jeder, der direkt aus der Bundesrepublik nach Sizilien reist oder sich in den letzten 14 Tagen vor der Einreise dort aufgehalten hat, bei der Ankunft auf der Mittelmeerinsel einem Corona-Test unterziehen. Dies gilt explizit auch für Geimpfte und Genesene.



Sizilien hat für Reisende aus Deutschland eine Testpflicht bei der Einreise verhängt, unabhängig vom Impfstatus.

Die neue generelle Testpflicht bei der Ankunft wurde im Rahmen einer Verordnung beschlossen, die Siziliens Präsident Sebastiano Musumeci am 18. November unterzeichnet hat und die mindestens bis zum 31. Dezember 2021 in Kraft bleiben soll. Sie gilt außer für Einreisende aus Deutschland auch für Besucher und Besucherinnen, die aus dem Vereinigten Königreich nach Sizilien kommen. Durchgeführt werden die Tests unabhängig vom Impfstatus der Reisenden direkt nach der Ankunft an den sizilianischen Häfen und Flughäfen. Hintergrund für die Verschärfung sind die gestiegenen Corona-Infektionszahlen in Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Ebenfalls inzidenzbedingt müssen sich schon seit Längerem Reisegäste aus den USA, Malta, Portugal, Spanien, Frankreich, Griechenland und den Niederlanden bei der Ankunft in Sizilien einem Test auf COVID-19 unterziehen.Zusätzlich zu den verschärften Bedingungen für Einreisende aus zwei europäischen Staaten umfasst die neue Verordnung auch eine Ausweitung der Maskenpflicht auf Sizilien. Seit vergangenem Donnerstag muss jeder Bürger und jede Bürgerin ab zwölf Jahren beim Verlassen der eigenen Wohnung zwingend einen Mund-Nase-Schutz mitführen. Dieser ist immer dann zu tragen, wenn sich eine Person an einem öffentlich zugänglichen Ort innerhalb einer Menschenansammlung aufhält, auch wenn sich diese im Freien befindet. Falls es sich bei der Personengruppe ausschließlich um Verwandte oder Mitglieder eines gemeinsamen Haushaltes handelt, ist die Maske nicht obligatorisch.Sizilien wird derzeit in der italienischen Risikoklassifizierung der Corona-Warnstufe Weiß zugeordnet, dabei handelt es sich um die niedrigste Kategorie. Seit rund einem Monat verzeichnet die Insel jedoch wieder eine steigende Sieben-Tage-Inzidenz, mit Stand zum 22. November liegt diese bei 77,4. Die neue Verordnung soll dieser negativen Entwicklung Einhalt gebieten und die drohende Heraufstufung zu einer Gelben Zone verhindern, um den Sizilianern das Feiern des Weihnachtsfestes ohne größere Einschränkungen zu ermöglichen.