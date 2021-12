Slowakei: Hotels mit 2G-Plus für Touristen

München, 17.12.2021 | 14:15 | soe

In der Slowakei dürfen Urlauberinnen und Urlauber ab dem 25. Dezember nur noch unter Einhaltung der 2G-Plus-Regel in Hotels einchecken. Dies bedeutet, dass die Beherbergungsbetriebe ausschließlich vollständig gegen das Coronavirus Geimpften und von ihm Genesenen offenstehen und diese sich zusätzlich testen lassen müssen. Für geschäftlich Reisende gelten jedoch gelockerte Bedingungen.



In der Slowakei unterliegen touristische Aufenthalte in Hotels ab dem 25. Dezember einer 2G-Plus-Regel.

Wer vom 25. Dezember an beruflich in einem slowakischen Hotel übernachten möchte, muss sich lediglich an die 3G-Regel halten. Es genügt also der Nachweis über eine Impfung, Genesung oder einen negativen Corona-Test für den Zugang. Die gleichen Bestimmungen greifen auch für alle Personen, die den überregionalen Bus- und Bahnverkehr nutzen. Restaurants und Cafés ist es aktuell nur erlaubt, Speisen und Getränke im Außerhaus-Verkauf anzubieten. In Geschäften, die nicht ausschließlich Waren für den täglichen Bedarf im Sortiment haben, muss eine 2G-Regel eingehalten werden.Für die Einreise fordert die Slowakei von allen Ankommenden ab einem Alter von zwölf Jahren und zwei Monaten das Ausfüllen einer digitalen Einreiseanmeldung über das Portal eHranica. Diese kann frühestens 30 Tage vor der Ankunft, muss jedoch spätestens beim Grenzübertritt vorgenommen werden. Wer mit dem Flugzeug einreist, hat sich darüber hinaus auch auf der Homepage des slowakischen Verkehrsministeriums zu registrieren. Die Slowakei hat eine generelle Quarantänepflicht von zehn Tagen für Einreisende ab zwölf Jahren und zwei Monaten verhängt. Diese kann jedoch von Geimpften umgangen werden, wenn sie den Abschluss eines vollständigen Impfschemas vor nicht mehr als zwölf Monaten nachweisen können. Genesene müssen ebenfalls mindestens einmal geimpft sein, um sich nicht isolieren zu müssen. Wer als Umgeimpfter oder Ungeimpfte einreist, kann sich nach frühestens fünf Tagen mit einem negativen PCR-Resultat freitesten.Die Slowakei erholt sich aktuell von der bislang heftigsten Pandemiewelle. Sie erreichte vor knapp zwei Wochen ihren bisherigen Höhepunkt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von landesweit 1.441,3, inzwischen ist dieser Wert auf 833,8 gesunken. Seit dem 31. Oktober führt das Robert Koch-Institut den Staat als Corona-Hochrisikogebiet, für Rückreisende ohne Impf- oder Genesungsnachweis greift in Deutschland deshalb eine Quarantänepflicht.