Slowakei verhängt zweiwöchigen Lockdown für alle

München, 25.11.2021 | 10:08 | twi

Angesichts stark ansteigender Corona-Zahlen hat die slowakische Regierung einen landesweiten Lockdown für alle beschlossen. Die Maßnahme soll vorerst für zwei Wochen gelten, wie Vizeregierungschef Richard Sulík gegenüber der Nachrichtenagentur TASR angab. Die Slowakei verzeichnet europaweit die mit Abstand höchste Sieben-Tage-Inzidenz, die Impfquote hingegen ist noch sehr niedrig.



Die mit der Maßnahme einhergehenden Schließungen betreffen alle Restaurants und Freizeiteinrichtungen sowie Geschäfte, die keine Waren für den täglichen Bedarf anbieten. Schulen werden aber entgegen der Empfehlung des nationalen Expertenrats geöffnet bleiben. Die aus vier Parteien bestehende Mitte-rechts-Koalition in der Slowakei konnte anfänglich keinen Konsens über Infektionsschutzmaßnahmen erzielen. Laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung hatte Staatspräsidentin Zuzana Čaputová jedoch Anfang der Woche entschlossene und strikte Maßnahmen gefordert und damit den Druck in Richtung eines umfassenden Lockdowns nach österreichischem Vorbild erhöht. Ursprüngliche Regierungspläne sahen lediglich einen Lockdown für Ungeimpfte vor, letztlich wurden allerdings keine Ausnahmen für vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte beschlossen.Die Slowakei verzeichnet mit einer Inzidenz von 1.350,2 laut FAZ den mit großem Abstand höchsten Wert Europas und den weltweit zweithöchsten Wert nach den Cayman Islands in der Karibik. Über 3.000 Patientinnen und Patienten mit Corona werden momentan in slowakischen Krankenhäusern stationär behandelt. Die Gesundheitsbehörden sprechen angesichts dessen bereits von einer humanitären Krise. Acht von zehn COVID-19-Erkrankten in den Krankenhäusern sind dabei nicht vollständig geimpft. Außerdem belegen Personen mit schwerem Krankheitsverlauf momentan fast alle Intensivbetten im Land. ORF berichtet, dass slowakische Expertinnen und Experten schon länger davor warnen würden, dass die Notversorgung in den Krankenhäusern aufgrund von Personalmangel kurz vor dem Zusammenbruch stehe.Mit einer Quote von knapp 43 Prozent vollständig gegen das Coronavirus geimpfter Personen gehört die Slowakei zu den Schlusslichtern in der Europäischen Union. Nur Rumänien und Bulgarien verzeichnen noch niedrigere Impfquoten. Aufgrund der hohen Infektionszahlen gilt die Slowakei für das Robert Koch-Institut derzeit als Hochrisikogebiet und das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen Reisen. Eine Einreise in die Slowakei muss online über das Tool eHranica angemeldet werden, wer mit dem Flugzeug anreist, muss zusätzlich ein Formular des slowakischen Verkehrsministeriums ausfüllen. Ungeimpfte und Genesene müssen sich nach der Einreise für zehn Tage isolieren und können sich nach fünf Tagen freitesten. Geimpfte sind hingegen von der Quarantäne befreit, das COVID-Zertifikat der EU wird in der Slowakei anerkannt.