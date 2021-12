Spanien: Maskenpflicht im Freien wiedereingeführt

München, 23.12.2021 | 09:29 | rpr

Im Zuge des rasanten Anstiegs der Corona-Neuinfektionen soll in Spanien die Maskenpflicht im Freien wiedereingeführt werden. Dies kündigte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am vergangenen Mittwochabend an. Am 23. Dezember soll das entsprechende Dekret in einer Sondersitzung des spanischen Kabinetts verabschiedet werden, sodass die Maßnahme bereits zu Heiligabend in Kraft treten kann.



In Spanien soll ab voraussichtlich 24. Dezember wieder eine Maskenpflicht im Freien gelten.



Ausnahmen von der Maskenpflicht



Wie Ministerpräsident Sánchez weiter erläutert, soll es Ausnahmeregelungen für die Maskenpflicht geben. So ist es Personen aus einem gemeinsamen Haushalt gestattet, ohne Mund-Nase-Schutz spazieren zu gehen. Auch beim Sport im Freien muss die Maske nicht getragen werden. Gleiches gilt in der freien Natur, wo der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, so die Mallorcazeitung.



Keine weiteren Restriktionen angekündigt



Außer einer zusätzlichen Verstärkung der Impfkampagne und erleichterten Testmöglichkeiten im Land verkündete Ministerpräsident Sánchez keine weiteren Verschärfungen der Maßnahmen. Dabei verweist er darauf, dass die hohe Impfrate im Land keine weiteren Restriktionen erfordern würde, sofern sich die Bevölkerung an die aktuell geltenden Regeln halte. Derzeit sind knapp 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren vollständig gegen das Coronavirus geimpft; zudem ziele die Regierung darauf ab, dass im Verlauf der kommenden Woche 80 Prozent der 60- bis 69-Jährigen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Mit Abschaffung der Maskenpflicht im Freien Ende Juni galt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes nur bei großen Menschenansammlungen und in Innenräumen weiterhin. Da auch Spanien aktuell einen rasanten Anstieg an Neuinfektionen zu verzeichnen hat, die sich auf die Omikron-Variante zurückführen lassen, soll das Tragen einer Maske im Freien wieder zur Pflicht werden. Hierfür hat das spanische Kabinett für den 23. Dezember eine Sondersitzung einberufen, um das Dekret noch vor den Weihnachtsfeiertagen zu verabschieden. Demnach tritt die Maßnahme erst dann in Kraft, sobald sie im spanischen Amtsblatt veröffentlich wurde. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sei dies für den 24. Dezember zu erwarten.Wie Ministerpräsident Sánchez weiter erläutert, soll es Ausnahmeregelungen für die Maskenpflicht geben. So ist es Personen aus einem gemeinsamen Haushalt gestattet, ohne Mund-Nase-Schutz spazieren zu gehen. Auch beim Sport im Freien muss die Maske nicht getragen werden. Gleiches gilt in der freien Natur, wo der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, so die Mallorcazeitung.Außer einer zusätzlichen Verstärkung der Impfkampagne und erleichterten Testmöglichkeiten im Land verkündete Ministerpräsident Sánchez keine weiteren Verschärfungen der Maßnahmen. Dabei verweist er darauf, dass die hohe Impfrate im Land keine weiteren Restriktionen erfordern würde, sofern sich die Bevölkerung an die aktuell geltenden Regeln halte. Derzeit sind knapp 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren vollständig gegen das Coronavirus geimpft; zudem ziele die Regierung darauf ab, dass im Verlauf der kommenden Woche 80 Prozent der 60- bis 69-Jährigen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Weitere Nachrichten über Reisen

23.12.2021 Singapur setzt Reiseblase für Geimpfte aus Singapur setzt die Vaccinated Travel Lane, die Reiseblase für geimpfte Ausländer und Ausländerinnen, zwischen dem 23. Dezember und 20. Januar ein. Gekaufte Tickets bleiben gültig. Singapur setzt die Vaccinated Travel Lane, die Reiseblase für geimpfte Ausländer und Ausländerinnen, zwischen dem 23. Dezember und 20. Januar ein. Gekaufte Tickets bleiben gültig.

23.12.2021 Tunesien: Impfpass für Zugang zu öffentlichen Räumen Pflicht Tunesien hat das Mitführen eines Corona-Impfpasses und Ausweisdokuments für den Zugang zu vielen Einrichtungen verpflichtend gemacht. Die Regel gilt seit dem 22. Dezember. Tunesien hat das Mitführen eines Corona-Impfpasses und Ausweisdokuments für den Zugang zu vielen Einrichtungen verpflichtend gemacht. Die Regel gilt seit dem 22. Dezember.

23.12.2021 Finnland: Testpflicht für alle Einreisenden beschlossen Auch Geimpfte und Genesene müssen ab dem 28. Dezember einen Negativtest bei der Einreise nach Finnland vorlegen. Damit soll die Verbreitung der Omikron-Variante verlangsamt werden. Auch Geimpfte und Genesene müssen ab dem 28. Dezember einen Negativtest bei der Einreise nach Finnland vorlegen. Damit soll die Verbreitung der Omikron-Variante verlangsamt werden.

23.12.2021 Lettland verschärft Einreise ab 24. Dezember Lettland verschärft die Einreisebedingungen ab dem 24. Dezember. Künftig müssen alle Ankommenden einen negativen Coronatest vorlegen. Lettland verschärft die Einreisebedingungen ab dem 24. Dezember. Künftig müssen alle Ankommenden einen negativen Coronatest vorlegen.