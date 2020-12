Sri Lanka will Einreise für Touristen erlauben

München, 08.12.2020 | 09:42 | soe

Sri Lanka prüft die Möglichkeit, schon bald wieder Urlauber ins Land zu lassen. Voraussichtlich bereits ab Jahresbeginn 2021 soll die touristische Einreise in den Inselstaat im Indischen Ozean wieder erlaubt sein, allerdings soll es zunächst strenge Auflagen dafür geben. So berichtet das Nachrichtenportal Travel News von einer 14-tägigen Quarantäne und einem ebenso langen Mindestaufenthalt.



Sri Lanka hält seine Grenzen schon seit rund neun Monaten geschlossen und erteilt keine Einreisevisa. Dies soll sich nun jedoch ändern: Ab dem 1. Januar 2021 plant die sri-lankische Tourismusbehörde, wieder Urlauber einreisen zu lassen. Voraussetzung ist, dass diese mindestens 14 Tage im Land bleiben wollen. So lange dauert die verpflichtende Quarantäne an, welche Touristen in einem der speziell dafür zertifizierten „Level-1-Hotels“ verbringen müssen. Dort ist der Aufenthalt nur im eigenen Zimmer oder innerhalb eines eigens für den Gast reservierten Bereichs erlaubt. Die Unterkunft im Quarantänehotel muss schon vor der Anreise gebucht und bezahlt werden.Wenn sie über den Mindestaufenthalt hinaus in Sri Lanka bleiben wollen, unterliegen Urlauber von Tag 15 bis 28 ihres Aufenthalts weniger Einschränkungen, dürfen sich aber noch immer nicht frei bewegen. Sie dürfen während dieser Zeit in ein Hotel der Kategorie „Level 2“ umziehen und auch ausgewählte Sehenswürdigkeiten besichtigen, allerdings in Begleitung eines registrierten Touristenführers und nur an speziell für internationale Besucher reservierten Tagen. Ab Tag 29 des Urlaubs dürfen sich Reisende dann frei im Land bewegen und auch die Unterkunft nach Belieben wählen, sofern diese bei der Tourismusbehörde registriert ist.Sri Lanka zählt aus deutscher Sicht bereits seit dem 23. September nicht mehr zu den Corona-Risikogebieten. Das Auswärtige Amt rät bislang von touristischen Reisen in das Land jedoch aufgrund der fortbestehenden Einreisebeschränkungen ab. Falls der Inselstaat die Öffnungspläne ab Januar 2021 umsetzt, sollen nach Plänen der Tourismusbehörde Touristen-Visa für eine Aufenthaltsdauer von sechs Monaten ausgegeben werden.