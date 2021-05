Einreiseverbot: Sri Lanka stoppt Flugverkehr

München, 26.05.2021 | 10:41 | lvo

Sri Lanka hat den eingehenden Flugverkehr vollständig gestoppt. Bereits seit dem 21. Mai besteht dadurch faktisch ein Einreiseverbot. Ausreisen sind jedoch weiterhin möglich. Grund für den Flugstopp ist laut der Onlinezeitung India Today ein sprunghafter Anstieg der Infektionszahlen mit dem Coronavirus.



Seit Freitag sind alle nach Sri Lanka eingehenden Flüge ausgesetzt. Die sri-lankische Regierung hat einen Flugstopp für zehn Tage erwirkt. Aufgehoben werden soll dieser voraussichtlich um Mitternacht am 31. Mai. Laut der Luftfahrtbehörde Sri Lankas (CAASL) dürfen Passagiere, die während des zehntägigen Flugstopps ausreisen möchten oder müssen, das dennoch. Dies kann über andere internationale Transitflüge mit einem Stopover von weniger als zwölf Stunden oder via von Sri Lanka aus startende Verbindungen erfolgen. Ausgenommen vom Einreiseverbot sind lediglich notlandende Maschinen, technische Landungen und humanitäre Flüge sowie Frachtservices und ankommende Fähren ohne Passagiere.Nach dem jüngsten Anstieg der Infektionszahlen mit dem Coronavirus hat Sri Lanka zudem weitreichende Maßnahmen ergriffen, um den Ausbruch unter Kontrolle zu bringen. Dazu zählt eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit im Land. Vom 25. Mai ab 23 Uhr bis zum 31. Mai um 4 Uhr, vom 31. Mai ab 23 Uhr bis zum 4. Juni um 4 Uhr sowie vom 4. Juni ab 23 Uhr bis zum 7. Juni um 4 Uhr gelten mehrtägige Ausgangssperren. In dieser Zeit darf eine Person pro Haushalt alltägliche Besorgungen in fußläufiger Reichweite zum Wohnsitz machen. Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie einige weitere Läden sind dafür unter Auflagen geöffnet. Vermeidbare Reisen innerhalb des Landes sind zu unterlassen. In Gebieten mit besonders hohem Risiko einer Übertragung des Coronavirus greifen noch strengere Ausgangssperren und Lockdowns, bei denen viele Geschäfte schließen müssen.Das Auswärtige Amt warnt derzeit vor Reisen nach Sri Lanka, da der Inselstaat vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft wird. Noch vor Abflug nach Deutschland muss in Sri Lanka ein Corona-Test durchgeführt werden, nur mit negativem Testergebnis kann das Boarding erfolgen. In Deutschland besteht anschließend die Pflicht zu einer zehntägigen Quarantäne, die jedoch durch Vorlage eines negativen Testergebnisses, eines Impf- oder Genesungsnachweises umgangen werden kann.