Sri Lanka: Quarantäne für Geimpfte entfällt

München, 10.02.2022 | 10:27 | twi

Sri Lanka hat nach Informationen des Auswärtigen Amtes die Quarantänepflicht für vollständig geimpfte Reisende abgeschafft. Diese dürfen den Inselstaat im Indischen Ozean zudem auch ohne PCR-Test bei der Einreise besuchen. Auch ungeimpfte Urlauberinnen und Urlauber dürfen einreisen, unterliegen jedoch einigen Einschränkungen.



In Sri Lanka entfällt die Quarantäne für geimpfte Reisende.

Um eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus belegen zu können, ist ein Impfnachweis in englischer Sprache nötig. Zudem müssen Einreisende ab zwölf Jahren unabhängig von der Impfung einen maximal 72 Stunden alten PCR- oder einen höchsten 48 Stunden alten Antigentest vorlegen. Auch diese müssen zwingend auf Englisch vorgezeigt werden. Darüber hinaus wird von allen Urlauberinnen und Urlaubern eine sri-lankische COVID-19-Versicherung verlangt, welche pro Monat 12 US-Dollar kostet. Alle Reisenden müssen außerdem eine Gesundheitserklärung ausfüllen, über die ein QR-Code generiert wird, der bei der Einreise vorzuzeigen ist. Für die Einreise nach Sri Lanka verlangen die lokalen Behörden ein Visum, das online über die Electronic Travel Authorization-Website der Einwanderungsbehörde beantragt werden sollte. Jedoch werden mittlerweile auch wieder Visa bei der Ankunft erteilt.Wer nicht oder nicht vollständig geimpft ist, darf zwar nach Sri Lanka einreisen, dennoch gelten in diesem Fall einige Einschränkungen. So wird bei der Ankunft ein PCR-Test angeordnet, dem sich Reisende auf Selbstkostenbasis unterziehen müssen. Zudem dürfen ungeimpfte oder nicht vollständig geimpfte Urlauberinnen und Urlauber nur in zertifizierten Hotels unterkommen, die Ungeimpfte in den ersten sieben Tagen nicht verlassen dürfen. Die Hotelbuchung muss dabei vor der Visumsbeantragung erfolgt sein. Nicht vollständig geimpfte Reisende dürfen ihre Unterkunft für Ausflüge zu ausgewählten Sehenswürdigkeiten verlassen. Nach sieben Tagen wird ein weiterer Coronatest durchgeführt. Ist dessen Ergebnis negativ, dürfen sich alle Reisenden frei im Land bewegen. Nicht geimpfte Kinder zwischen zwölf und 18 Jahren müssen sich dem PCR-Test bei der Ankunft ebenfalls unterziehen, jedoch gelten in dieser Altersgruppe alle als geimpft, die mindestens eine Impfdosis erhalten haben.Sri Lanka ist von Corona derzeit nicht stark betroffen, die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt mit Stand vom 10. Februar 45,4. Von den etwa 21,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern des Inselstaats sind derzeit 65 Prozent doppelt gegen COVID-19 geimpft, etwas mehr als ein Viertel hat bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. In geschlossenen Räumen sowie im öffentlichen Raum muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. In der Regel trägt die Bevölkerung auch im Freien eine Maske.