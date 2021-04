Sri Lanka: Urlaub dank Öffnungsplan möglich

München, 07.04.2021 | 09:46 | rpr

Anhand eines neu entwickelten Öffnungsplans möchte Sri Lanka den internationalen Tourismus im Land wieder ankurbeln. Der Plan sieht unter anderem vor, dass internationale Urlauber bestmöglich von Einheimischen getrennt werden. Dafür stehen Reisenden COVID-19-zertifizierte „Safe and Secure“-Hotels offen und auch Ausflüge sollen nur noch mit Terminbuchung möglich sein.



Mittels eines Öffnungsplans möchte Sri Lanka einen Urlaub im Land attraktiver gestalten.

Bereits seit Anfang dieses Jahres wurde der internationale Flugverkehr nach Sri Lanka wiederaufgenommen, nun möchte das Land auch Touristen wieder in den Inselstaat locken. Um im Zuge der Corona-Pandemie Urlaubern ein möglichst sicheres Reisen zu ermöglichen, sieht der neue Öffnungsplan eine Trennung von internationalen Reisenden und Einheimischen vor. Hierfür stehen ausländischen Reisenden rund 130 „Safe and Secure“-Hotels im gesamten Land offen, welche nach strengen COVID-19-Regeln zertifiziert wurden. Darüber hinaus sind für Ausflüge in Nationalparks oder Shopping Malls Terminbuchungen vorgesehen. Bereits vor der Einreise nach Sri Lanka müssen Reisende einen maximal 96 Stunden alten, negativen PCR-Test vorweisen, nach der Einreise wird dieser wiederholt. Fällt der Corona-Test negativ aus, ist ein Urlaub ohne anschließende Quarantäne gestattet.Die Corona-Lage in Sri Lanka hat sich nach einer Abschottung vom internationalen Reiseverkehr stückweise beruhigt, der Flugverkehr wurde bereits im Januar dieses Jahres wiederaufgenommen. Von insgesamt vier COVID-19-Alarmstufen befindet sich das Land aktuell auf Level drei, welche bestimmte Einschränkungen für das öffentliche Leben nach sich zieht. Dennoch sind Geschäfte wie auch gastronomische Betriebe unter Corona-Auflagen geöffnet und auch der öffentliche Nahverkehr wird wieder bis zu 75 Prozent ausgelastet.Derzeit wird Sri Lanka vom Robert Koch-Institut nicht als Risikogebiet ausgewiesen. Dennoch besteht seit dem 30. März 2021 für Flugreisende nach Deutschland eine Corona-Testpflicht, unabhängig davon, ob sie aus einem Risikogebiet einreisen oder nicht. Hierfür werden sowohl PCR-Test, als auch Antigen-Schnelltests anerkannt, die frühestens 48 Stunden vor Abreise im Urlaubsland durchgeführt werden müssen.