St. Lucia: Online-Einreiseformular für Fluggäste

München, 08.08.2023 | 16:13 | ksu

Für die Einreise in den Inselstaat St. Lucia können Urlauberinnen und Urlauber von einem neuen digitalen Einreiseformular profitieren. Somit entfällt das Ausfüllen des Papierbogens im Flugzeug. Die Onlinefunktion steht Reisenden allerdings erst drei Tage vor Ankunft auf der Karibikinsel zur Verfügung.



Reisende, die den Inselstaat St. Lucia in der Karibik besuchen wollen, können sich nun bereits im Vorfeld bei den Behörden anmelden. Das neue digitale Einreisedokument steht ihnen frühestens drei Tage vor der Ankunft auf der Website der Saint Lucia Tourism Authority zur Verfügung. Somit soll eine schnellere Abfertigung der Fluggäste gewährleistet werden. Bisher mussten Urlauberinnen und Urlauber ein Papierdokument im Flugzeug ausfüllen. Dies entfällt bei einer digitalen Anmeldung. Wer das neue Online-Dokument bei der Landung in St. Lucia noch nicht ausgefüllt hat, kann auch weiterhin auf die Papierversion zurückgreifen. Die Neuerung gilt nur für Flugreisen. Wer den Inselstaat auf anderem Weg erreicht, beispielsweise mit der Fähre, benötigt weiterhin das Papierformular.Wer die Karibikinsel besucht, benötigt für die Einreise neben dem Einreiseformular lediglich einen gültigen Reisepass. Die Reisedokumente müssen dabei allerdings sechs Monate über die Reisedaten hinaus gültig sein. Ein Visum entfällt für Staatsangehörige aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, solang ihr Aufenthalt eine Dauer von 90 Tagen nicht überschreitet. Ein Personalausweis ist für die Einreise nicht ausreichend. Für die Ein- oder Ausfuhr von Landes- oder Fremdwährung gibt es für deutsche Reisende keine Beschränkungen.Der Inselstaat in der östlichen Karibik ist bei Europäerinnen und Europäern ein beliebtes Fernreiseziel. Das in den Windward Islands gelegene St. Lucia lockt dabei mit tropischem Klima und weiten Sandstränden. Die Insel erreichen Reisende in rund 14 Stunden Flugzeit von Frankfurt aus mit Zwischenstopp in London. Eine Anreise mit der Fähre über andere Länder ist aber ebenfalls möglich.