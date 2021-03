Mallorca: Diese Strände sind Ostern geöffnet

München, 26.03.2021 | 10:14 | rpr

Mallorca-Reisende können bereits über die Osterfeiertage die Strände der Vergnügungsmeile Playa de Palma besuchen. Im Zuge der Corona-Pandemie müssen allerdings bestimmte Sicherheits- und Hygienemaßnahmen für den Strandbesuch eingehalten werden. Darüber hinaus öffnen ab 1. Mai im Südwesten der Inseln die Strände von Calvià. Diese Entscheidung wurde am Dienstag, den 23. März, auf dem Tourismus-Forum in Palmanova bekanntgegeben.



Bereits über Ostern stehen die Strände an der Playa de Palma Mallorca-Urlaubern offen.

Bereits über Ostern ist es Mallorca-Reisenden gestattet, die Strände an der Playa de Palma aufzusuchen, allerdings nur tagsüber. So können die Abschnitte an der beliebten Vergnügungsmeile zwischen 7 und 21 Uhr besucht werden. Dennoch ist das dort geltende Alkoholverbot zu berücksichtigen, ebenso der vorherrschende Sicherheitsabstand von zwei Metern. Darüber hinaus dürfen sich am Strand maximal sechs Personen versammeln. Die auf den Balearen geltende Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen greift hier ebenso. Demzufolge müssen Strandbesucher bei Spaziergängen einen Mund-Nase-Schutz tragen und dürfen diesen nur auf dem eigenen Strandhandtuch oder beim Strandsport abziehen.Pünktlich zum Start der Strandsaison dürfen ab 1. Mai im Südwesten Mallorcas die Strände von Calvià öffnen. Rund um die Gemeinde erstrecken sich zahlreiche Strände beliebter Ferienorte, die vor allem bei deutschen Touristen auf Anklang stoßen. So umfasst das Gebiet Calviàs die Strände von Magaluf und Palmanova, ebenso wie die Abschnitte von Santa Ponça und Peguera. Mit der Öffnung der Strände ist auch der Verleih von Liegen und Sonnenschirmen wieder möglich. Nach Informationen des Mallorcamagazins wird die Vermietung einigen Konzessionsfirmen allerdings bereits vorab gestattet sein.Darüber hinaus bereitet sich auch Alcúdia auf die Strandsaison vor. Bereits Anfang März wurde bekanntgegeben, dass die Sandabschnitte im Norden Mallorcas zum 1. Mai wiederöffnen. Mit einer Länge von etwa zehn Kilometern ist der Strand von Alcúdia der längste der Baleareninsel. Bereits im vergangenen Jahr wurde dieser durch eine Anpassung der notwendigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen als erster coronafreier Strand Spaniens zertifiziert.