Deutschland: Streiks im Nahverkehr am Freitag

München, 28.02.2023 | 15:24 | spi

Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag einen ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. In sechs Bundesländern werden die Beschäftigten am 3. März Bahnen, Busse und Straßenbahnen bestreiken. Betroffen sind die Länder Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Außerdem streiken am selben Tag die Beschäftigten der Münchner Verkehrsbetriebe. Die Klimabewegung Fridays For Future hat zudem Demonstrationen in über 200 Orten angekündigt.



Am Freitag wird es in den Städten vielerorts zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Für Freitag, den 3. März, ist in sechs Bundesländern ein ganztägiger Streik im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. In Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen stehen die öffentlichen Verkehrsmittel still. Auch in München wird der Nahverkehr bestreikt. Gleichzeitig haben die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays For Future an diesem Datum bundesweit an über 200 Orten Demonstrationen geplant. In Städten muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.Auch in der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen soll keine Lösung gefunden worden sein. Laut der stellvertretenden Verdi-Vorsitzenden Christine Behle sei das Angebot des Arbeitgebers eine Provokation. Mit den Streiks wolle man Druck aufbauen und der Öffentlichkeit die Dringlichkeit der Verhandlungen deutlich machen. Im Jahr 2030, so Behle, würden mehr als 110.000 Beschäftigte im Nahverkehr fehlen, nachdem in den vergangenen Jahren ein Fünftel des Personals im Zuge des Sparkurses abgebaut worden sei.Am 3. März findet der globale Klimastreik statt. Aktivistinnen und Aktivisten fordern von der Bundesregierung die Einhaltung des Pariser Abkommens. Dem öffentlichen Verkehr kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Nur mit einem gut ausgebauten Mobilitätssystem mit fairen Arbeitsbedingungen könne die Verkehrswende gelingen.