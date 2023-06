Sturm Oscar: Auf den Kanaren gelten Starkwindwarnungen

München, 06.06.2023 | 17:41 | spi

Sturm Oscar trifft auf die Kanarischen Inseln. Zwischen dem 5. und voraussichtlich dem 8. Juni herrschen vor allem auf La Palma und Teneriffa starke Unwetter. Der spanische Wetterdienst ruft zeitweise eine Starkwindwarnung der zweithöchsten Stufe Orange aus. Darüber hinaus werden auf allen Inseln große Regenmassen erwartet.



Vom spanischen Katastrophenschutz wird derzeit abgeraten, bis mindestens Mittwoch, den 7. Juni die Kanarischen Inseln zu bereisen. Betroffene Touristinnen und Touristen werden gebeten, sich mit ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter in Verbindung zu setzen. Bereits am Dienstagmorgen konnten drei Flugzeuge ihren Zielflughafen auf La Palma nicht erreichen, sodass sie umgeleitet werden mussten.Auf den Kanarischen Inseln werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometer pro Stunde erwartet, auf La Palma und Teneriffa sogar Sturmböen mit 90 Kilometer pro Stunde. Das Unwetter Oscar hält bis voraussichtlich Donnerstag, den 8. Juni an. Reisende vor Ort sollten sich unbedingt an die Anweisung der Behörden und Rettungsdienste halten. Sie raten, im Haus oder Hotel zu bleiben und alle Türen und Fenster geschlossen zu lassen. Zudem sei es lebensgefährlich, von den hohen Wellen Fotos zu schießen, da die Gefahr droht, von ihnen mitgerissen zu werden. Man solle abwarten und den Wetterbericht verfolgen.Oscar weist einige Merkmale eines tropischen Sturmes auf, was für die Region nicht ungewöhnlich sei, so Meteorologe Jesús González Alemán. Ungewöhnlich ist hingegen der Zeitpunkt des Unwetters. Denn normalerweise treffen vergleichbare Stürme die Kanaren im Winter. Wenn das Unwetter einmal vorbeigezogen ist, soll sich aber wieder die Sonne zeigen. Auf Mallorca und in Festlandspanien wird vom Sturm Oscar indes kaum etwas zu spüren sein.