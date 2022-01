Südafrika: Ausgangssperre seit 30. Dezember aufgehoben

München, 03.01.2022 | 09:38 | rpr

Noch vor Jahresende haben die südafrikanischen Behörden im Zuge rückläufiger Neuinfektionen die zum Schutze vor der Omikron-Variante geltenden Corona-Maßnahmen gelockert. Demnach wurde unter anderem die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Dies berichtet das internationale Nachrichtenportal Garda.



Am 30. Dezember wurde in Südafrika die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben.

Nachdem Ende November in Südafrika die sich schnell ausbreitende Virusmutation Omikron erstmals nachgewiesen wurde, haben die südafrikanischen Behörden noch vor Jahresende auf eine sich positiv entwickelnde Corona-Lage reagiert. Demnach wurde am 30. Dezember die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben, welche zwischen 0 und 4 Uhr in Kraft war. Darüber hinaus dürfen sich bei Versammlungen in Innenräumen wieder bis zu 1.000 Menschen zusammenfinden, bei Veranstaltungen im Freien sind bis zu 2.000 Teilnehmende gestattet. Wie der Auslandsrundfunk Deutsche Welle unter Berufung auf den zuständigen Minister Mondli Gungubele berichtet, habe die Omikron-Welle laut Expertinnen und Experten ihren Höhepunkt ohne deutliche Veränderungen bei den Krankenhauseinweisungen erreicht. In acht von neun Provinzen sei der absolute Wert der Hospitalisierungen rückläufig.Trotz erster Lockerungen der Corona-Maßnahmen im öffentlichen Leben bleiben weitere Restriktionen zum Schutze vor Omikron vorerst in Kraft. Demnach sind Nachtclubs weiterhin geschlossen, andere nicht-lebensnotwendige Einrichtungen dürfen bis spätestens 23 Uhr öffnen. Darüber hinaus gilt an öffentlichen Orten für Personen ab sechs Jahren weiterhin die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes.Aktuell wird das Land an der südlichen Spitze des afrikanischen Kontinents aufgrund der Omikron-Variante als Virusvariantengebiet eingestuft. Demzufolge greift für alle Rückreisenden nach Deutschland unabhängig ihres Impf- oder Genesungsstatus eine Quarantänepflicht. Ab dem 4. Januar können geimpfte und genesene Reisende mit Erleichterungen rechnen: Ab dann sollen alle aktuell vom RKI als Virusvariantengebiete ausgewiesenen Länder als Hochrisikogebiete herabgestuft werden. Demnach entfallen ab kommendem Dienstag die Quarantäneauflagen für gegen das Coronavirus Geimpfte sowie Genesene.