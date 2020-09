Einreise nach Südafrika ab 1. Oktober wieder möglich

München, 18.09.2020 | 09:46 | lvo

Südafrika plant die ersten Lockerungen des Corona-Shutdowns. Laut einem Bericht des Touristikportals FVW sollen internationale Flugverbindungen ab dem 1. Oktober wiederaufgenommen werden. Der Luftraum war seit März 2020 geschlossen.



Seit rund sechs Monaten ist die Ein- und Ausreise nach Südafrika aufgrund des brachliegenden Flugverkehrs sowie geschlossener Landesgrenzen unmöglich. Ab dem 1. Oktober sollen nun wieder internationale Flüge bedient werden. Welche Verbindungen genau geplant sind und ob bereits Routen aus Deutschland starten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Neben der Wiederaufnahme des Flugverkehrs werden die Restriktionen im Land auf die niedrigste Stufe gesetzt. So wird die nächtliche Ausgangssperre beispielsweise verkürzt.Die Lockerungen sind dennoch an bestimmte Bedingungen gebunden. So müssen sich Flugreisende unmittelbar vor der Abreise einem Corona-Test unterziehen und bei der Versammlungsfreiheit gibt es ebenfalls nach wie vor Einschränkungen. In weiten Teilen Südafrikas beginnt im Herbst die Hauptreisezeit.