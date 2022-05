Südafrika: Kruger-Nationalpark wird saniert

Der Kruger-Nationalpark in Südafrika wird in den nächsten drei Jahren umfassend saniert. So sollen Unterkünfte, Straßen, Restaurants und Aussichtspunkte repariert und modernisiert werden. Die Sanierung erfolgt im laufenden Betrieb, sodass der Park für Reisende nicht geschlossen werden muss.



Sanierung im laufenden Betrieb



In der ersten Phase der Modernisierung, die Ende Mai oder Anfang Juni anlaufen soll, ist geplant, die touristische Infrastruktur im Park zu verbessern. Darunter fällt auch die Renovierung sowie Erneuerung von über 100 Touristenunterkünften im ganzen Park. Außerdem wird die von einem Feuer zerstörte Tankstelle im beliebten Lower Sabie Camp wiederaufgebaut und auch ein Laden im Letaba Camp, der ebenfalls einem Brand zum Opfer fiel, soll noch in diesem Jahr wiedereröffnen. Am Dach vom Hauptgebäude des Shingwedzi Camps sowie auf der Restaurantterrasse des Olifants Camps und auf der Aussichtsplattform des Skukuza Camps werden zudem Termitenschäden beseitigt. Auch der Beginn der ersten Bauphase des Shangoni-Tores, das eine neue Zufahrt zum Park bieten wird, ist noch für 2022 geplant. Dort sollen zunächst ein Picknickplatz, ein Campingplatz sowie eine Rezeption entstehen.

