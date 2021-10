Südafrika: Skywalk am Blade River Canyon soll 2023 öffnen

München, 04.10.2021 | 10:44 | rpr

Südafrika wird um eine spektakuläre Sehenswürdigkeit reicher. Wie das Reisemagazin Reisereporter berichtet, soll am Blade River Canyon im Nordosten des Landes der God’s Window Skywalk entstehen. Die Eröffnung der Attraktion auf 900 Metern über dem Abgrund ist für das Jahr 2023 angesetzt.



Bereits seit 2013 ist der Skywalk am Aussichtspunkt God’s Window in Planung, 2023 soll der gläserne Steg für Touristen zugänglich werden. Dann können sich Urlauber auf einer etwa zwölf Meter langen und fünf Meter breiten Plattform rund 900 Meter über dem Abgrund des Blade River Canyons bewegen. Noch dazu erwartet sie eine spektakuläre 360-Grad-Aussicht über das Landschaftsspektakel. Mit Fertigstellung wäre der Skywalk demnach der erste seiner Art in Südafrika, als Vorbild dient der Grand Canyon Skywalk in den USA. Zum Vergleich: Letzterer trennt Besucher gerade einmal 240 Meter vom Abgrund.Reisende finden den Blade River Canyon im Nordosten Südafrikas in der Provinz Mpumalanga. Der Canyon erstreckt sich auf einer Länge von 26 Kilometern und weist einen Abgrund von bis zu knapp einem Kilometer Tiefe auf. Insbesondere der Aussichtspunkt God’s Window gilt als beliebter Anziehungspunkt für Touristen. Neben einer einzigartigen Aussicht zieht es Urlauber auch für Buschwanderungen, Rafting- und Klettertouren in die Region.Im Zuge der aktuell geltenden Corona-Restriktionen benötigen Einreisende ab fünf Jahren nach Südafrika den Nachweis eines negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Tests. Wer keinen Test vorlegen kann, ist direkt nach Einreise zur Durchführung eines Antigen-Tests auf eigene Kosten verpflichtet. Sollte dieser positiv ausfallen, besteht eine zehntägige Quarantänepflicht. Darüber hinaus sind alle Einreisenden dazu verpflichtet, bei Einreise einen vollständig ausgefüllten Reise-Gesundheitsfragebogen, eine Reisekrankenversicherung und einen Nachweis der Unterkunft im Zielland vorzulegen.