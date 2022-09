Südkorea schafft Testpflicht vor Einreise ab

München, 05.09.2022 | 08:22 | soe

Südkorea erlaubt seit dem 3. September, ohne vorherigen Corona-Test einzureisen. Spätestens am ersten Tag nach der Ankunft muss jedoch vor Ort ein PCR-Test vorgenommen werden, für Reisende mit bis zu 90 Tagen Aufenthalt besteht eine sofortige PCR-Testpflicht an Flughafen. Eine Quarantäne bei der Einreise gibt es hingegen nicht mehr, auch ein Visum muss bei Kurzzeitaufenthalten nicht beantragt werden.



Südkorea fordert seit dem 3. September keinen Corona-Test mehr vor der Einreise.

Südkorea erleichtert Ankömmlingen die Einreise und verzichtet auf die Vorlage eines negativen PCR- oder Antigentests. Dieser musste bislang schon vor dem Abflug durchgeführt werden. Bestehen bleibt jedoch für alle Reisenden die Pflicht, sich zeitnah nach der Ankunft in Südkorea einem PCR-Test zu unterziehen. Wer für einen Kurzzeitaufenthalt von bis zu 90 Tagen einreisen, muss den Test laut einem Hinweis der Botschaft von Südkorea unmittelbar nach der Landung in einem Testzentrum am Flughafen vornehmen lassen. Ausländische Reisende im Besitz einer „Alien Registration Card“ dürfen den PCR-Test bis spätestens am ersten Tag nach der Anreise kostenfrei in einem medizinischen Zentrum machen.Eine Quarantänepflicht bei der Einreise gibt es seit Ende Juli in Südkorea nicht mehr. Zuvor war eine Isolationszeit von sieben Tagen vorgeschrieben. Urlauber und Urlauberinnen müssen sich jedoch über das Quarantine Information Advance Input System registrieren, welches unter anderem Daten zum Impfstatus abfragt. Es generiert einen QR-Code, der bei der Einreise vorgezeigt wird. Auch das Resultat des PCR-Tests nach der Ankunft wird über diese Plattform hochgeladen. Zudem informiert die Botschaft darüber, dass für Kurzzeitaufenthalte von bis zu 90 Tagen von deutschen Reisenden kein Visum beantragt werden muss. Sie sind jedoch verpflichtet, die elektronische Reisegenehmigung K-ETA zu beantragen, ohne die der Einstieg in das Flugzeug nach Südkorea verweigert wird. Dies gilt seit dem 1. September auch für Direktflüge auf die Insel Jeju.Südkorea erwartet Besucher und Besucherinnen mit einem faszinierenden Mix aus modernen Großstädten, dicht bewaldeten Berglandschaften und traumhaften Badestränden. In der Hauptstadt Seoul locken traditionelle Paläste und ein pulsierendes Nachtleben, in den Nationalparks wie Seoraksan und Jirisan endlose Wander- und Naturbeobachtungsmöglichkeiten. Selbst Badeurlauber und -urlauberinnen kommen voll auf ihre Kosten, denn die Strände der Insel Jeju im Ostchinesischen Meer bieten weißen Puderzuckersand und türkisblaues Wasser.