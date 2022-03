Südkorea hebt Quarantäne für Geimpfte auf

München, 21.03.2022 | 09:46 | rpr

Südkorea lockert die Einreisebestimmungen für den internationalen Tourismus. Wie es in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes heißt, entfällt ab dem 1. April die Quarantänepflicht für vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte. Reisende, die ihren Impfnachweis in Südkorea registriert haben, können bereits seit dem 21. März ohne anschließende Isolation einreisen.



Die Aufhebung der Quarantänepflicht für vollständig geimpfte Reisende folgt einem schrittweisen Lockerungsplan. Demnach können internationale Reisende, die zwar außerhalb Südkoreas geimpft wurden, ihren Impfnachweise aber bereits im asiatische Staat registriert haben, seit dem 21. März ohne anschließende siebentägige Isolationszeit einreisen. Ab dem 1. April wird die verpflichtende Quarantäne schlussendlich auch für Touristinnen und Touristen aufgehoben, deren Impfung nicht im koreanischen Impfsystem hinterlegt ist. Ungeimpfte Reisende unterliegen weiterhin den Quarantäneauflagen und müssen sich nach Ankunft für sieben Tage isolieren.Unabhängig vom Impfstatus der einreisenden Person ist der obligatorische negative PCR-Test weiterhin nachzuweisen. Die Probeentnahme hierfür darf vor Reiseantritt nicht länger als 48 Stunden zurückliegen und muss im Original auf Englisch oder Koreanisch vorliegen. Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen, gleiches gilt für Durchreisende, die den internationalen Transitbereich im Flughafen nicht verlassen. Darüber hinaus umfassen die Einreisebestimmungen das Ausfüllen einer elektronischen Einreisegenehmigung „K-ETA“, was mindestens 24 Stunden vor Einreise erfolgt sein muss.Trotz Lockerungen der Einreiserestriktionen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Südkorea so hoch wie noch nie. Wie der Spiegel unter Berufung auf die koreanischen Gesundheitsbehörden berichtet, wurde in der vergangenen Woche die höchste Zahl an Neuinfektionen seit Pandemiebeginn registriert. Mit Stand zum 21. März beläuft sich die Zahl der Neuansteckungen auf 209.169 Fälle bei einer Einwohnerzahl knapp 52 Millionen Menschen. Wie das internationale Nachrichtenportal Garda berichtet, wurden die landesweiten COVID-19-Maßnahmen bis vorerst 3. April verlängert – demnach bleibt die Sperrzeit für Gastronomie- und Kultureinrichtungen ab 23 Uhr zunächst bestehen; ebenfalls sollten Reisende beachten, dass der Zutritt zu vielen touristischen Einrichtungen nur gegen Vorlage eines Impfnachweises möglich ist.