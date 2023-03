Sylt: Strengere Strandregeln in Kampen

München, 07.03.2023 | 10:06 | spi

Die Gemeinde hat kürzlich die Strandregeln in Kampen verschärft. Neben dem obligatorischen Übernachtungsverbot gelten künftig weitere Regeln. Es ist jetzt auch verboten, am Strand ein Zelt aufzuschlagen, lautstark zu feiern, zu betteln oder Alkohol in großen Mengen zu trinken. Mäßiger Alkoholkonsum ist jedoch erlaubt.





Lautstarke Partys und Alkoholexzesse finden am Strand von Kampen künftig nicht mehr statt.

Ausgelassene Strandpartys in Kampen auf der Insel Sylt gehören wohl der Vergangenheit an. Künftig ist nicht nur das Übernachten am Strand, sondern auch das Zelten verboten. Das Abspielen von lauter Musik und der übermäßige Alkoholkonsum werden ebenfalls eingeschränkt. Damit ähneln die Maßnahmen denen von Palma auf Mallorca. Dort versucht die Stadt schon seit einigen Jahren den Partytourismus durch Verbote und Strafen einzudämmen.Hintergrund der Regelverschärfung sei eine allgemeine Prävention, wie der stellvertretende Bürgermeister Dirk Erdmann bekräftigte. Es gebe auch keinen Zusammenhang zwischen der Punk-Besetzung im vergangenen Jahr und den strengeren Vorschriften. Die Gemeinde Kampen wird mit ihrer Entscheidung, eine strengere Strandnutzungsordnung zu erlassen, nicht allein bleiben. Ähnliche Regelungen sind bereits in anderen Sylter Gemeinden in Planung.Dass die Gemeinde Probleme von vornherein vermeiden will, zeigt das zusätzliche Drohnenverbot am Strand. Eine Drohne ist ein ferngesteuertes Flugobjekt, welches meistens mit einer Kamera ausgestattet ist. Um die Privatsphäre der Strandgäste vor allem in den FKK-Bereichen zu gewährleisten, dürfen in Kampen keine Drohnen mehr abheben.