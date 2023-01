Testpflicht für Einreisende aus China

München, 06.01.2023 | 10:49 | twi

Nach der Empfehlung der Europäischen Union an ihre Mitglieder führt nun auch Deutschland die Testpflicht für China-Reisende ein. Dafür wird die Einreiseverordnung kurzfristig geändert. Nach knapp drei Jahren Null-COVID-Politik hatte China im Dezember die Maßnahmen gelockert, seitdem kämpft das Land jedoch mit einer massiven Infektionswelle.



Reisende aus China müssen künftig wieder einen negativen Coronatest vorlegen.

Wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag ankündigte, benötigen Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer aus China bei Reiseantritt künftig mindestens einen negativen Antigentest. Damit folgt die Bundesregierung der Empfehlung der EU, die am Mittwoch bei einer Sitzung des Krisenreaktionsmechanismus IPCR ein koordiniertes Vorgehen innerhalb der Union gefordert hatte. Zwar konnte am Ende nur eine nachdrückliche Aufforderung ausgesprochen werden, bei der Abreise aus China einen mindestens 48 Stunden alten, negativen Coronatest vorzulegen, diese gilt jedoch als wichtige Leitlinie für die Mitgliedsstaaten. Zudem wurde die Empfehlung ausgesprochen, in aus China kommenden Flugzeugen eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen. Derzeit ist es geplant, die empfohlenen Maßnahmen Mitte des Monats auf den Prüfstand zu stellen und zu evaluieren.Neben der Testpflicht für China-Reisende werden bei der Ankunft in Deutschland vorerst stichprobenartige Tests durchgeführt, um gegebenenfalls neue Virusvarianten erkennen zu können. Ferner sollen bei einzelnen Flugzeugen, die aus China kommen, die Abwässer untersucht werden, um so ebenfalls Hinweise auf COVID-19-Infektionen zu erhalten. Am Frankfurter Flughafen werde dies bereits gemacht, andere Flughäfen sollen nun nachziehen. Österreich nimmt solche Untersuchungen bis auf Weiteres bei allen Flügen aus China vor. Lauterbach zeigte sich zufrieden: „Europa hat eine gemeinsame Antwort auf die Pandemie-Lage in China gefunden. Genau dafür haben wir uns als Bundesregierung eingesetzt.“ Neben Deutschland haben auch andere EU-Staaten wie Belgien und Schweden eine Testpflicht für China-Reisende angekündigt. Weitere Länder wie Frankreich und Spanien waren mit ähnlichen Entscheidungen bereits vor der EU-Empfehlung vorangegangen.Während die EU die Einreiseregeln für China verschärft, lockert das ostasiatische Land seine Beschränkungen weiter. Ab dem 8. Januar soll beispielsweise die Quarantänepflicht bei der Einreise enden. Nach Protesten gegen die restriktive Null-COVID-Politik des Landes hatte sich die chinesische Regierung Anfang Dezember 2022 zu einer abrupten Lockerung der Maßnahmen entschieden. Seitdem sollen sich bereits mehrere hundert Millionen Chinesinnen und Chinesen mit COVID-19 infiziert haben, die das Gesundheitssystem im Land massiv belasten. Genaue Zahlen dazu liegen jedoch nicht vor, da die lokalen Behörden keine aktuellen Daten zur epidemiologischen Lage mehr veröffentlichen. Die jetzige Welle soll laut Expertinnen und Experten noch bis März oder April andauern.