Thailand: Ausgangssperre auf Phuket, Sperrung von Koh Lan

München, 05.05.2021 | 09:11 | soe

In Thailand werden die Maßnahmen gegen eine weitere Verbreitung des Coronavirus verschärft. Für die beliebte Urlaubsinsel Phuket haben die Behörden nun eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, die nach Informationen des Lokalmediums Der Farang täglich zwischen 22 und 4 Uhr in Kraft tritt. Auch in 27 weiteren thailändischen Provinzen gelten fortan Ausgangssperren, die Resortinsel Koh Lan wird bis zum 20. Mai für Touristen gesperrt.



Auf Phuket gilt derzeit eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 4 Uhr.

Thailand kämpft noch immer mit der dritten Corona-Welle, die für die höchsten Infektionszahlen im Land seit Pandemie-Beginn sorgt. Seit rund einer Woche werden wieder sinkende Fallzahlen verzeichnet, sie befinden sich jedoch noch immer auf hohem Niveau. Um die Virusausbrüche weiter einzudämmen, haben die thailändischen Behörden nun in 28 Provinzen nächtliche Ausgangssperren beschlossen. Auf der auch bei deutschen Touristen beliebten Urlaubsinsel Phuket ist die Bevölkerung fortan aufgerufen, ab 22 Uhr zuhause zu bleiben und ihre Unterkünfte frühestens um 4 Uhr am Folgetag wieder zu verlassen. An eingerichteten Kontrollstellen werden Personen, die sich nicht an die Bestimmungen halten, verwarnt.Nicht nur auf Phuket, sondern auch in 27 weiteren thailändischen Provinzen wurden zur Pandemiebekämpfung nächtliche Ausgangssperren eingeführt. Diese haben jeweils individuelle Sperrzeiten. So müssen beispielsweise in Krabi und Pattani wie auch in Phuket die Menschen zwischen 22 und 4 Uhr ihre Wohnungen aufsuchen, in Samut Prakan und Pathum Thani bereits ab 21 Uhr. Buri Ram im Nordosten Thailands hat eine ganztägige Ausgangssperre verhängt.Nach einem Bericht der Bangkok Post soll die Resortinsel Koh Lan vom 5. bis zum 20. Mai abgeschottet werden. Die Einwohner der Insel stimmten in einer Ausschusssitzung des Gemeindekomitees am 2. Mai für eine Sperrung Koh Lans für Touristen, um die ansteigenden Infektionszahlen einzudämmen. Demnach müssen die bereits auf der Insel befindlichen Urlauber abreisen, bis zum 20. Mai sind keine neuen Ankünfte erlaubt. Aufgrund der strengen Einreisebestimmungen in Thailand und der für aus dem Ausland Einreisende geltenden 14-tägigen Quarantänepflicht sind hauptsächlich Inlandstouristen betroffen. Auch das öffentliche Leben auf Koh Lan wird während dieser Zeit eingeschränkt, es soll für die Inselbewohner nur noch zwei Bootsverbindungen pro Tag in die auf dem Festland gelegene Stadt Pattaya geben.