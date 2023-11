Thailand: Bars und Clubs dürfen länger öffnen

München, 29.11.2023 | 13:00 | twi

Thailand-Reisende, die die Nacht gern zum Tag machen, dürfen sich künftig über längere Öffnungszeiten von Bars und Nachtclubs freuen. Eine entsprechende Verordnung wurde bereits im Kabinett verabschiedet. Damit soll der Tourismus in dem südostasiatischen Land weiter angekurbelt werden.



Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer in Thailand können künftig bis 4 Uhr morgens und damit zwei Stunden länger als bisher in Bars und Nachtclubs feiern. Die neue Verordnung, über die das thailändische Kabinett am Dienstag entschieden hat, gilt für die bei Touristinnen und Touristen beliebten Städte Bangkok und Chiang Mai, für die Inseln Koh Samui und Phuket sowie für die Provinz Chon Buri mit dem Bade- und Partyort Pattaya. Außerhalb der genannten Regionen bleibt die Schließzeit von 2 Uhr jedoch bestehen. Das Innenministerium hatte angekündigt, dass die neue Regelung am 15. Dezember in Kraft treten soll. Ob dieser Termin eingehalten werden kann, war jedoch zunächst noch unklar.Mit den verlängerten Öffnungszeiten möchte die thailändische Regierung den Tourismus im Land ankurbeln. Nach den Einschnitten durch die Corona-Pandemie konnte sich dieser Wirtschaftszweig noch nicht in der Form erholen, wie es die zuständigen Behörden gehofft hatten. Partygängerinnen und Partygänger sollen durch die Verordnung wieder verstärkt in das Land des Lächelns reisen und so der lokalen Wirtschaft die dringend benötigten Impulse geben.Nach der Pandemie bleibt der Tourismus in Thailand bisher hinter den Erwartungen zurück. Für 2023 rechnet das Land mit insgesamt 28 Millionen ausländischen Reisenden. Vor der Pandemie waren es noch 39,8 Millionen Gäste pro Jahr. Um den Tourismus zu stärken, hat die thailändische Regierung bereits die visafreie Einreise für Urlauberinnen und Urlauber aus Russland, China, Indien, Taiwan und Kasachstan vereinfacht. Staatsangehörige dieser Länder dürfen statt für 30 Tage nun für 90 Tage ohne Einreisegenehmigung nach Thailand kommen. Derzeit wird diskutiert, ob eine ähnliche Regelung auch für europäische Touristinnen und Touristen ermöglicht werden kann.