Thailand: Chiang Mai öffnet für Urlauber ab 1. November

Chiang Mai will internationale Reisende wieder im Norden Thailands empfangen. Wie das deutsch-thailändische Nachrichtenportal Der Farang berichtet, soll die Einreise ab dem 1. November gestattet werden. Insbesondere vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte dürfen sich über vereinfachte Einreisebedingungen freuen – diese unterliegen keinerlei Quarantäneauflagen.



Ab dem 1. November sollen internationale Reisende wieder in die nordthailändische Provinz Chiang Mai reisen dürfen. (Symbolbild)

Insgesamt vier Bezirke der Großstadtprovinz Chiang Mai wollen sich ab November dieses Jahres für den internationalen Tourismus öffnen. Dabei handelt es sich um Mueang, Mae Rim, Mae Taeng und Doi Tao. Vollständig gegen das Coronavirus Geimpften soll die Einreise besonders erleichtert werden – für diese wird nach Ankunft keine Quarantäne fällig. Andere Auflagen gelten für Genesene: Wer innerhalb von drei Monaten vor Einreise nach Chiang Mai von einer COVID-19-Erkrankung genesen ist, benötigt eine zertifizierte Bescheinigung über einen negativen Antigen-Test. Inlandsreisende können bereits seit dem 1. Oktober wieder nach Chiang Mai reisen, für diese gelten aktuell die gleichen Auflagen wie für internationale Reisende ab November, so das thailändische Nachrichtenportal The Thaiger.Nach Informationen des Nachrichtenportals A3M planen auch andere Provinzen Thailands ab dem 1. November eine Öffnung für den internationalen Tourismus. Demnach sollen für weitere Regionen des Landes die Quarantäneauflagen fallen, sofern Reisende vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Neben der Hauptstadtprovinz Bangkok zählen dazu auch Cha-am, Hua Hin, Krabi, Phang-nga und Pattaya.Seit dem 1. Oktober gelten für Reisende nach Thailand gelockerte Quarantäneauflagen. Wie es in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes für Thailand heißt, wurde die Quarantänezeit für vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte auf sieben Tage verkürzt. Wer keinen vollen Impfschutz nachweisen kann oder nicht geimpft ist, muss für zehn statt 14 Tage in Isolation. Während ungeimpfte Kinder unter 18 Jahren ebenfalls einer zehntätigen Quarantänezeit unterliegen, verkürzt sich für diese Altersgruppe die Isolation im Rahmen des Sandbox-Programms auf sieben Tage.