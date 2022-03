Thailand plant Einreiselockerung - PCR-Test entfällt ab April

München, 28.03.2022 | 08:40 | soe

Thailand erwägt weitere Lockerungen der Einreiseregeln ab Mai. Voraussetzung sei, dass sich die Corona-Lage während der Songkran-Feiertage Mitte April nicht verschlechtere, wie Thailands Tourismusminister Phiphat Ratchakitprakarn Ende vergangener Woche verkündete. Geplant sei dann beispielsweise der Entfall der Einreisegenehmigung „Thailand Pass“. Beschlossen ist hingegen bereits das Ende verpflichtender PCR-Tests vor der Abreise ab dem 1. April.



Thailand schafft den PCR-Test vor Abflug zum 1. April ab und plant weitere Lockerungen ab Mai.

Wie der thailändische Nachrichtensender Thai PBS berichtet, wird das Tourismusministerium des Landes weitere Einreiselockerungen anregen. So soll der zuständigen Corona-Behörde Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) vorgeschlagen werden, ab dem 1. Mai den PCR-Test bei der Ankunft in Thailand durch einen schnelleren und günstigeren Antigen-Schnelltest zu ersetzen. Dies soll jedoch nur umgesetzt werden, wenn das vom 13. bis 15. April im Land gefeierte Neujahrsfest Songkran nicht für einen deutlichen Anstieg der Corona-Fälle sorgt. Diese Feiertage sind traditionell mit Familienbesuchen und einem erhöhten Reiseaufkommen innerhalb des Landes verbunden. Sofern die Anzahl der täglichen Neuinfektionen dennoch stabil zwischen 50.000 und 60.000 bleibt und nicht mehr als 100 coronabedingte Todesfälle pro Tag registriert werden, sei mit der Einreiselockerung ab Mai zu rechnen.Bereits fix durch das CCSA beschlossen ist dagegen der Entfall des PCR-Tests vor dem Abflug ab dem 1. April. Am 18. März gab Natapanu Nopakun, stellvertretender Sprecher des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten, im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt, dass ab dem kommenden Monat für keines der derzeit aktiven Einreisemodelle nach Thailand mehr ein maximal 72 Stunden alter PCR-Test für die Einreise verlangt wird. Er entfällt demzufolge für das Test & Go-Programm, das Sandbox-Einreisemodell und die alternative Einreise mit Quarantäne. Dafür müssen sich die Reisenden direkt am Ankunftstag in Thailand einem PCR-Test unterziehen, anschließend werden je nach gewähltem Einreiseprogramm weitere PCR- oder Schnelltests in den Tagen darauf fällig.Ab Juni winkt nach dem Willen des Tourismusministeriums noch eine weitere Einreise-Erleichterung. Sofern das CCSA zustimmt, könnte dann die Einreisegenehmigung „Thailand Pass“ abgeschafft werden, welche derzeit noch für die Einreise über das Test & Go-Programm vorab beantragt werden muss. Der Pass wurde im November 2021 eingeführt. Ohne diese bürokratische Hürde erhofft sich die Tourismusbehörde einen weiteren Anstieg der Zahl ausländischer Besucher und Besucherinnen. Laut Hochrechnungen sollen im Jahr 2022 mindestens sieben Millionen Touristinnen und Touristen nach Thailand kommen.