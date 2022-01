Thailand: Einreise ohne Quarantäne ab 1. Februar wieder möglich

München, 20.01.2022 | 08:26 | soe

Thailand macht die quarantänefreie Einreise über das Test & Go-Programm ab dem 1. Februar wieder möglich. Das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) genehmigte die Wiederaufnahme des Einreisemodells für vollständig geimpfte Reisende am 20. Januar, wie die Bangkok Post berichtet. Künftig müssen sich Urlauber und Urlauberinnen allerdings nach der Einreise zwei PCR-Tests statt nur einem unterziehen.



Nach sechs Wochen Pause will Thailand sich ab dem 1. Februar wieder für vollständig geimpfte ausländische Besucher und Besucherinnen öffnen, ohne dass diese sich in Quarantäne begeben müssen. Am 20. Januar stimmte die thailändische COVID-Behörde CCSA dem Neustart des Test & Go-Modells zu, das am 21. Dezember aufgrund der sich verbreitenden Omikron-Mutation vorübergehend ausgesetzt worden war. Registrieren können sich Touristinnen und Touristen für das Programm wie schon zuvor über das System Thailand-Pass. Dessen Website wird jedoch voraussichtlich erst neue Anträge ermöglichen, sobald die Entscheidung über die Wiederaufnahme im thailändischen Amtsblatt Royal Gazette veröffentlicht wurde.Um das Test & Go-Programm sicherer zu machen, haben die thailändischen Behörden die Bedingungen für die Teilnahme leicht überarbeitet. War bislang nur ein PCR-Test bei der Ankunft Pflicht, kommt nun ein weiterer am fünften Tag nach der Einreise hinzu. Für beide Tage muss die Buchung in einem zertifizierten Hotel nachgewiesen werden, um dort jeweils das Ergebnis des Tests abzuwarten. Es muss sich jedoch nicht beide Male um dasselbe Hotel handeln, zudem dürfen sich die Touristinnen und Touristen zwischen den Tests frei in Thailand bewegen. Gelockert wird die quarantänefreie Einreise in Bezug auf die Herkunftsländer der Reisenden: Künftig steht das Test & Go-Modell Urlaubern und Urlauberinnen aus allen Ländern offen, solange sie vollständig gegen COVID-19 geimpft sind. Darüber hinaus muss auch vor der Abreise ein PCR-Test durchgeführt werden, der zum Zeitpunkt des Abflugs nach Thailand nicht älter als 72 Stunden ist.Alternativ zu Test & Go steht Reisenden auch das Sandbox-Modell weiterhin offen. Es ermöglicht vollständig Geimpften, sich in der teilnehmenden Einreiseregion eine Woche lang frei zu bewegen, auch in diesem Fall werden mehrere Corona-Tests fällig. Dies ist aktuell bereits auf der Insel Phuket, in den Provinzen Krabi und Phang Nga sowie auf den Inseln Koh Samui, Koh Tao und Koh Phangan möglich. Künftig sollen auch Pattaya, Koh Chang, Koh Sichang, Na Chom Tian und Bang Sare als Sandbox-Ziele erlaubt werden.