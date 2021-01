Thailand: Einreise ohne Quarantäne für Geimpfte

München, 29.01.2021 | 08:32 | soe

Thailand plant, für den Sommer 2021 die Einreiseregeln zu lockern. Ab Juli sollen gegen das Coronavirus geimpfte Personen einreisen dürfen, ohne die obligatorische 14-tägige Quarantäne abzuleisten. Eine entsprechende Kampagne mit dem Namen „Welcome Back to Thailand Again“ wurde nun vorgestellt.



Wie mehrere asiatische Medien berichten, äußerte sich der Präsident der thailändischen Tourismusbehörde, Chamnan Srisawat, zu Gesprächen von Reiseveranstaltern in Thailand mit Agenturen in potenziellen Märkten. So soll das Reisemarketing für Urlaub in Thailand beispielsweise in China wieder angekurbelt werden. Thailands Hoffnungen ruhen auf dem Fortschreiten der weltweiten Impfkampagnen. So rechnen die Behörden damit, dass im ersten Halbjahr von 2021 über eine Milliarde Menschen auf der ganzen Welt eine COVID-19-Impfung erhalten werden. Diese sollen ab dem dritten Quartal dann wieder frei nach Thailand einreisen dürfen.Für Reisende bleiben bisher jedoch noch einige Fragen offen. So gab Thailand noch nicht bekannt, welche Impfstoffe für die Einreise anerkannt werden. In Europa erlauben bereits mehrere Länder die quarantänefreie Einreise mit einer vollständigen Corona-Impfung, darunter Island. Dort werden aber nur Immunisierungen mit den Wirkstoffen von Pfizer-Biontech und Moderna akzeptiert. Auch zu Details des nötigen Impfnachweises für Thailand äußerten sich die Behörden noch nicht.Deutsche Touristen dürfen bereits jetzt nach Thailand einreisen, müssen sich jedoch nach der Ankunft für 14 Tage in einem staatlich zertifizierten Quarantänehotel isolieren. Dafür stehen auch äußerst komfortable Unterkünfte, unter anderem sechs Golf-Resorts, zur Verfügung. Für Aufenthalte bis 45 Tage wird kein Visum benötigt, es muss jedoch von allen Reisenden vorab online ein „Certificate of Entry“ auf der Homepage der thailändischen Auslandsvertretung beantragt werden.