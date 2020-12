Thailand: Einreise wieder ohne Visum möglich

München, 21.12.2020 | 09:39 | cge

Die Einreise nach Thailand ist für deutsche Staatsangehörige wieder ohne die Beantragung eines Visums möglich. Ab sofort werden Visa wieder bei der Einreise erteilt. Die Visumpflicht war aufgrund der Corona-Pandemie vorübergehend erlassen worden.



An die Einreise nach Thailand sind jedoch einige Vorgaben geknüpft. So wird nun eine Sondergenehmigung benötigt. Das Certificate of Entry (COE) muss online über die die Website der zuständigen thailändischen Auslandsvertretung beantragt werden. Reisende dürfen sich bis zu 30 Tage in Thailand aufhalten.Laut thailändischer Botschaft in Berlin sind bereits beim Check-In einige Nachweise vorzulegen. Neben dem Certificate of Entry müssen Reisende die Kopie ihrer Auslandskrankenversicherung vorlegen, die eine Mindestsumme von 100.000 US-Dollar (rund 82.000 Euro) für eine mögliche Corona-Behandlung in Thailand abdeckt. Weiterhin sind eine Flugtauglichkeitsbescheinigung und ein ärztlicher Nachweis über ein negatives COVID-19-PCR-Testergebnis notwendig. Beide Dokumente müssen in englischer Sprache vorgelegt werden und dürfen bei Abflug nicht älter als 72 Stunden sein.Nach der Ankunft in Thailand ist eine strenge 14-tägige Quarantäne vorgeschrieben. Diese muss auf eigene Kosten und in einem staatlich zugelassenen Quarantänehotel durchgeführt werden. Welche Einrichtungen für diese infrage kommen, erfahren Reisende auf der Webseite der thailändischen Botschaft Berlin. Die Buchung dieses Hotels muss ebenfalls nachgewiesen werden. Des Weiteren ist die Durchführung mehrerer PCR-Tests vorgeschrieben.Reisen innerhalb Thailands sind grundsätzlich möglich. Es sollte – abhängig vom Infektionsgeschehen und der Entwicklung einzelner Hotspots – jedoch jederzeit auch mit Einschränkungen gerechnet werden. Im Land herrscht Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und Gebäuden. Darüber hinaus sind die Menschen generell zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung in der Öffentlichkeit aufgerufen. Die Einhaltung der Regeln vor Ort wird auch von Reisenden erwartet. Verstöße gegen die Verordnungen werden von den thailändischen Behörden strikt geahndet.