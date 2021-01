Thailand: Einreisegebühr für Touristen kommt 2021

München, 15.01.2021 | 08:10 | soe

Thailand fordert künftig von Urlaubern eine Gebühr bei der Einreise. Vorgesehen ist ein Betrag von 300 Baht, was derzeit rund 8,24 Euro oder 10 US-Dollar entspricht. Wie die thailändische Nachrichtenwebsite Farang berichtet, sollen die Einnahmen der Förderung des Tourismus in Thailand zugutekommen.



Vorgeschlagen hatte die neue Gebühr das thailändische Ministerium für Tourismus und Sport, nun wurde der Beschluss durch das Nationale Komitee für Tourismuspolitik abgesegnet. Weitere Details wollen die thailändischen Behörden noch ausarbeiten und die neue Regelung anschließend im offiziellen Amtsblatt Royal Gazette veröffentlichen. Mit der schriftlichen Bekanntgabe tritt die Erhebung der Einreisegebühr für Touristen dann in Kraft.Die zusätzlichen Gelder sollen laut Tourismusminister Phiphat Ratchakitprakarn unter anderem dazu verwendet werden, um ausländische Besucher zu versichern. Im Falle einer Verletzung oder Krankheit während des Aufenthalts in Thailand sollen sie angemessen medizinisch versorgt werden können. Die Gebühr werde jedoch von jedem einreisenden Urlauber erhoben, auch wenn dieser selbst über einen Krankenversicherungsschutz verfügt. Darüber hinaus fließen die Mittel in die Entwicklung lokaler Touristenziele.Nach Aussage des thailändischen Tourismusministers rechnet das Land mit zehn Millionen ausländischen Urlaubern in diesem Jahr. Ursprünglich sollte die neue Einreisegebühr bereits im Jahr 2020 erhoben werden, wurde durch die Corona-Pandemie dann jedoch verschoben. Thailand hatte seine Grenze für Touristen am 25. März 2020 geschlossen, um die Einschleppung weiterer Corona-Fälle zu verhindern. Erst seit dem 9. November ist es deutschen Urlaubern wieder erlaubt, in das Land einzureisen. Dafür muss online eine Genehmigung – das Certificate of Entry – beantragt werden, zusätzlich ist direkt nach der Einreise eine 14-tägige Quarantäne in einem zertifizierten Hotel verpflichtend. Ein Visum benötigen deutsche Urlauber bei einem Aufenthalt von maximal 45 Tagen in Thailand nicht.