Thailand erlaubt Touristen längeren Aufenthalt

München, 21.09.2022 | 08:25 | soe

Thailand verlängert ab dem 1. Oktober die erlaubte Aufenthaltsdauer nach der Einreise. Deutsche Urlauber und Urlauberinnen dürfen dann 45 Tage statt wie bislang nur 30 Tage im Land bleiben, ein Visum ist dafür nicht notwendig. Die Regelung gilt allerdings nur vorübergehend während der touristischen Hochsaison bis Ende März 2023.



Thailand erlaubt deutschen Urlaubern und Urlauberinnen ab Oktober Aufenthalte von bis zu 45 Tagen.

Wer dem deutschen Winter längere Zeit in die thailändische Sonne entfliehen möchte, darf dies ab dem nächsten Monat für bis zu 45 Tage tun. Da die Bundesrepublik zu den Staaten gehört, deren Einwohner und Einwohnerinnen für die touristische Einreise nach Thailand kein Visum benötigen, beträgt die erlaubte Aufenthaltsdauer ab Oktober 45 Tage. Bisher war ein bis zu 30 Tage dauernder Urlaub gestattet. Einreisende Urlauber und Urlauberinnen aus Ländern, die zwar visumpflichtig sind, jedoch Anspruch auf ein Visa on Arrival haben, dürfen künftig 30 statt 15 Tage in Thailand bleiben. Deutsche Reisende benötigen für die Einreise einen noch mindestens sechs Monate gültigen Reisepass, der im Original oder in Kopie im Land stets mitzuführen ist.Thailand hat die Corona-Einreiseauflagen noch nicht gänzlich abgeschafft, jedoch bereits sehr gelockert. Aktuell müssen vollständig Geimpfte nur den Nachweis über die Impfung erbringen, alle anderen Personen haben einen maximal 72 Stunden alten PCR- oder Antigentest vorzulegen. Eine Registrierungs- oder Quarantänepflicht besteht hingegen nicht mehr, auch die Testpflicht nach der Ankunft ist entfallen. Am 19. September beschloss das thailändische Kabinett außerdem, dass mit COVID-19 infizierten ausländischen Reisenden die Einreise künftig nicht mehr verwehrt wird. Diese Regelung tritt in Kraft, sobald sie im Amtsblatt Thailands veröffentlicht wurde. Ob die Nachweispflicht bei der Einreise dadurch gänzlich entfällt, bleibt vorerst abzuwarten.In Thailand beginnt im Herbst die Hauptreisezeit für Gäste aus Europa und den USA. Die Verlängerung der Aufenthaltsdauer soll das südostasiatische Land noch attraktiver für Urlauber und Urlauberinnen machen, wie die thailändische Regierung mitteilte. Bislang kamen im Jahr 2022 rund fünf Millionen Touristen und Touristinnen nach Thailand, bis zum Jahresende soll sich diese Zahl auf zehn Millionen steigern. Nach Schätzungen der lokalen Tourismusbehörde werden die ausländischen Gäste dank der großzügigeren Aufenthaltsspanne durchschnittlich fünf Tage länger in Thailand bleiben und somit auch ihre Ausgaben dort erhöhen.