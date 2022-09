Thailand: Neuer Skywalk am Fluss Kwai eröffnet

München, 13.09.2022 | 11:30 | twi

In der thailändischen Stadt Kanchanaburi hat mit einem Skywalk am Ufer des Flusses Kwai eine neue Touristenattraktion eröffnet. Das Bauwerk ermöglicht Besucherinnen und Besuchern einen Panoramablick auf die Vereinigung des Kwai mit dem Fluss Khwae Noi zum Mae Klong. Der Skywalk soll zu einem neuen Wahrzeichen der Stadt werden und so mehr Reisende anziehen.



Der neue Skywalk in Kanchanaburi ist zwölf Meter hoch und 150 Meter lang und verläuft parallel zum Ufer des Kwai. Ursprünglich sollte das Bauwerk erst Anfang 2023 eröffnen, es konnte jedoch frühzeitig fertiggestellt werden und wurde so bereits am 10. September feierlich eingeweiht. Unter der Woche öffnet der Skywalk von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr, an Wochenenden durchgängig von 9 bis 18 Uhr. Der Zugang soll in jeweils einstündigen Zeitblöcken geregelt werden. Insgesamt dürfen sich 120 Menschen gleichzeitig auf dem gläsernen Skywalk aufhalten, sodass an Wochentagen maximal 720 und am Wochenende höchstens 1080 Personen täglich das neue Highlight in Kanchanaburi betreten dürfen.Vom Skywalk aus können Besucherinnen und Besucher auf den Zusammenfluss der Flüsse Kwai und Khwae Noi zum Mae Klong schauen, der durch das Zusammentreffen von verschiedenfarbigen Wassermassen gekennzeichnet ist. Zudem ermöglicht das Bauwerk einen schönen Blick über die Stadt. Um die Glasplattform betreten zu dürfen, müssen Reisende spezielle Schuhe tragen, die sie für 60 Baht, das sind etwa 1,65€, erwerben können. Der Skywalk ist Teil eines Projekts, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Altstadt Kanchanaburis attraktiver zu gestalten und so die Anzahl an Besucherinnen und Besuchern zu erhöhen. Zusätzlich zum Skywalk wurde auch eine öffentliche Parkanlage sowie eine Marktstraße mit zahlreichen Ständen angelegt. Die Marktstraße ist täglich zwischen 16 und 22 Uhr geöffnet.Neben dem Skywalk hält die Region rund um Kanchanaburi zahlreiche weitere Highlights für Touristinnen und Touristen bereit. So liegen mehrere Nationalparks in der Umgebung, von denen vor allem der Erawan-Nationalpark mit seinem Wasserfall bekannt ist. Ferner liegt Kanchanaburi nur etwa 130 Kilometer von der thailändischen Hauptstadt Bangkok entfernt. Am bekanntesten ist die Stadt jedoch für ihre während des Zweiten Weltkriegs unter japanischer Besatzung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern errichtete Eisenbahnbrücke, die über den Kwai führt. Weltweit bekannt geworden ist diese durch den Kriegsfilm „Die Brücke am Kwai“. Dieser wurde 1958 mit mehreren Oscars ausgezeichnet und wird bis heute als einer der besten Filme der Welt angesehen.