Thailand: Hua Hin plant Tourismus-Neustart ab Oktober

München, 02.09.2021 | 08:20 | soe

Dank sinkender Corona-Infektionszahlen in Thailand hoffen immer mehr Regionen auf eine baldige Wiederbelebung des Tourismus. Nachdem bereits beliebte Urlaubsinseln wie Phuket und Koh Samui seit Juli wieder von geimpften Urlaubern bereist werden können, will nun auch der Badeort Hua Hin auf dem Festland internationale Gäste ohne Quarantäne empfangen. Geplant ist der Tourismus-Neustart für den 1. Oktober.



In Thailand will nun auch der Badeort Hua Hin vollständig geimpfte Urlauber ohne Quarantäne einreisen lassen.

Nach dem Vorbild des Sandbox-Programms, das seit dem 1. Juli mehrere thailändische Inseln für ausländische Urlauber zugänglich macht, plant auch Hua Hin die Öffnung zunächst nur für vollständig geimpfte Feriengäste. Diese sollen ohne Quarantäne Urlaub in der rund 200 Kilometer südlich von Bangkok gelegenen Stadt machen dürfen. Nach Informationen der Bangkok Post ist vorgesehen, die Touristen bei ihrer Ankunft am Flughafen einem PCR-Test zu unterziehen und sie anschließend ins Hotel zu bringen. Sobald sie ein negatives Testergebnis erhalten, dürfen sie sich im Bezirk Hua Hin frei bewegen. Hierfür bemühen sich die aktuell 56 geöffneten Hotels in dem Urlaubsort um das SHA Plus-Siegel der thailändischen Gesundheitsbehörde, welches auch die Unterkünfte des Sandbox-Programms für ihre Hygiene- und Sicherheitsprogramme zertifiziert.Krod Rojanastien, Präsident der Thai Spa Association und Leiter des Hua Hin Recharge-Programms, hofft auf bis zu 100.000 internationale Besucher innerhalb des letzten Quartals von 2021. Da die Infektionszahlen in Thailand langsam wieder sinken, sei perspektivisch die Einstufung Thailands als sicheres Reiseziel aus der Sicht anderer Staaten zu erwarten. Um die Fallzahlen in Hua Hin selbst weiter zu drücken, setzt der Verbandspräsident auf die Impfkampagne. Derzeit sind in der Gemeinde knapp 60 Prozent der Einwohner erstgeimpft, über einen vollständigen Impfschutz verfügen nur 22,2 Prozent. Bis Anfang Oktober sollen mit Unterstützung des Tourismusministeriums bis zu 40.000 weitere Impfstoffdosen verteilt werden. Zudem ist das Angebot verschiedener Urlaubspakete, die beispielsweise speziell auf Wellnessurlauber oder Golfreisende zugeschnitten sind, in Planung.Thailand hatte zum 1. Juli das Sandbox-Programm auf der Insel Phuket gestartet, welches vollständig geimpften Urlaubern aus dem Ausland die quarantänefreie Einreise gestattet. Voraussetzung sind mehrere negative PCR-Tests, eine COVID-19 abdeckende Krankenversicherung und ein direkter Einreiseweg. Die Reisenden dürfen sich zwei Wochen frei auf der Insel bewegen und anschließend auch weitere Regionen Thailands besuchen. Inzwischen haben sich weitere Inseln dem Programm angeschlossen, darunter Koh Samui, Khao Lak, Koh Phi Phi und Koh Tao.