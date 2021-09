Thailand: Koh Phi Phi bis 18. September abgeriegelt

München, 13.09.2021 | 09:28 | soe

In Thailand haben die Behörden die Urlaubsinsel Koh Phi Phi für sieben Tage abgeriegelt. Noch bis zum 18. September sind Reisen zu und von der Insel nur noch in Ausnahmefällen erlaubt, wie die Bangkok Post berichtet. Grund sind neue Virusausbrüche auf dem Eiland. Urlauber, die an Thailands Sandbox-Programm teilnehmen, können jedoch weiterhin mit speziellen Booten nach und von Koh Phi Phi übersetzen.



Nachdem sieben Neuinfektionen auf Koh Phi Phi verzeichnet wurden, die auf einer Baustelle auftraten, ordneten die zuständigen Behörden zur Sicherheit die vorübergehende Abschottung des Eilands an. Dadurch sollen die bereits in Gang gesetzten Infektionsketten unterbrochen und eventuelle weitere Ansteckungen gefunden werden, bevor sich das Coronavirus weiter auf der Insel selbst oder in anderen Landesteilen verbreitet. Ausnahmen von dem Ein- und Ausreiseverbot bilden neben medizinischem Personal, Rettungskräften und Kurierdiensten auch Teilnehmer des Sandbox-Programms zur touristischen Wiederöffnung.Nicht nur auf Koh Phi Phi, sondern auch auf Phuket gibt es bis zum 18. September vorübergehend verschärfte Corona-Maßnahmen. Bis dahin gilt nach Informationen des Lokalmediums Der Farang erneut ein Alkoholverbot in öffentlichen Bereichen sowie in Restaurants, außerdem wurden Aktivitäten mit mehr als 100 Teilnehmern ausgesetzt. Kaufhäuser und Geschäfte dürfen weiterhin öffnen, Minimärkte müssen sich jedoch an beschränkte Geschäftszeiten halten. Hintergrund ist ein erneuter Corona-Ausbruch in einem Kaufhaus, welches daraufhin für die Desinfektion geschlossen wurde.Trotz der neuen lokalen Ausbrüche erholt sich Thailand weiter von der seit Mitte Juni anhaltenden und bislang schlimmsten Pandemiewelle. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzident bei 145,3 (Stand zum 13. September) mit sinkender Tendenz. Aufgrund der positiven Entwicklung hält die thailändische Regierung an den Öffnungsplänen weiterer Provinzen fest, die ab dem 1. Oktober wieder ausländische Besucher empfangen sollen. Dazu zählen neben der Hauptstadt Bangkok auch die beliebten Touristenziele Hua Hin, Pattaya und Chiang Mai.