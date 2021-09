Thailand: Krabi erneut im Lockdown

München, 17.09.2021 | 09:32 | cge

Die Provinz Krabi in Thailand befindet sich seit dem 15. September in einem coronabedingten Lockdown. Seitdem ist eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 4 Uhr in Kraft. Dies berichtet das Informationsportal Garda.



Die thailändische Provinz Krabi befindet sich seit dem 15. September erneut im Lockdown.



Weitere Maßnahmen in Krabi



Auch gastronomische Betriebe in der Provinz Krabi unterliegen neuen Einschränkungen. Diese dürfen mit maximal 25 Prozent der normalen Kapazität ausgelastet werden. Öffnen können die Wirte bis 20 Uhr, der Alkoholkonsum in den Restaurants ist verboten. Einkaufszentren ist es ebenfalls erlaubt, bis 20 Uhr zu öffnen. Freizeiteinrichtungen wie Massagesalons, Fitnessstudios und Internetcafés bleiben geschlossen. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen zwischen 4 und 20 Uhr verkehren. Die Behörden haben außerdem die Phi Phi Inseln bis zum 24. September geschlossen. Um auf die beliebten Ausflugsinseln zu gelangen, müssen Besucher eine Erlaubnis bei den zuständigen Behörden beantragen.



Reisen nach Krabi



