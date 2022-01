Thailand lockert Corona-Bestimmungen in der Gastronomie

München, 21.01.2022 | 11:43 | lvo

Thailand setzt Lockerungen der Corona-Bestimmungen um. Wie das Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) am Donnerstag auf seiner großen Sitzung beschloss, dürfen gastronomische Betriebe in vielen Teilen des Landes länger öffnen und wieder Alkohol ausschenken. Das betrifft laut dem Nachrichtenmagazin Der Farang die orangefarbenen COVID-19-Kontrollzonen sowie die blauen Tourismuszonen.



Die gesetzlich vorgegebene Schließungszeit von Restaurants darf um zwei Stunden von 21 auf 23 Uhr verschoben werden. Hintergrund ist der Rückgang von Infektionsclustern in gastronomischen Einrichtungen. Die verlängerte Ausschankzeit für alkoholische Getränke gilt jedoch nur in Restaurants, die mit dem SHA-Siegel der Amazing Thailand Safety and Health Administration ausgewiesen sind. Zudem müssen jene Einrichtungen die „Thai Stop COVID 2 Plus“-Standards erfüllen.Auf der Sitzung am 20. Januar hat das CCSA zudem beschlossen, künftig nur noch 44 statt 69 Provinzen der orangefarbenen Corona-Kontrollzone zuzuordnen. 25 weitere Provinzen gehören demnach der niedrigeren gelben Stufe an. Die acht derzeitigen blauen Tourismuszonen bleiben bestehen. Somit zählen weiterhin Bangkok, Chonburi (Pattaya), Kanchanaburi, Krabi, Nonthaburi, Pathum Thani, Phang Nga sowie Phuket zu diesen blauen Zonen.Die Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus in Thailand haben sich zuletzt stabilisiert, derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 87,6. Zum Vergleich: Der Wert in Deutschland ist mit 706,3 am 21. Januar etwa achtmal so hoch wie in Thailand. Thailand gilt laut Robert Koch-Institut daher aktuell nicht als Hochrisikogebiet, es ist keine Reisewarnung in Kraft. Aufgrund der stabilen Infektionslage lockert das beliebte südostasiatische Urlaubsland ab dem 1. Februar die Einreisebestimmungen. Die quarantänefreie Einreise für vollständig Geimpfte im Rahmen des Test & Go-Programms ist dann wieder möglich.