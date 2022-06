Thailand Pass für Einreise entfällt ab 1. Juli

München, 20.06.2022 | 09:27 | soe

Thailand schafft zum 1. Juli das Registrierungssystem Thailand Pass ab. Urlauber und Urlauberinnen müssen dann für die Einreise nur noch einen Impfnachweis oder einen negativen Corona-Test vorlegen, auch der verpflichtende Abschluss einer Corona-Krankenversicherung ist nicht mehr notwendig. Darüber hinaus verzichtet Thailand künftig auf die Maskenpflicht im Freien.



Thailand verzichtet ab dem 1. Juli auf das Einreiseformular Thailand Pass.

Die deutliche Lockerung der Einreisebedingungen wurde von Thailand-Fans sowie Vertretern und Vertreterinnen der Reisebranche sehnsüchtig erwartet. Am 17. Juni beschloss das thailändische Center for COVID-19 Situation Administration CCSA schließlich die Abschaffung des Registrierungsformulars Thailand Pass, welches bislang für alle ausländischen Einreisenden vorgeschrieben war. Die neue Regelung tritt am 1. Juli in Kraft. Zugleich entfällt die Pflicht, bei der Ankunft eine COVID-19 abdeckende Krankenversicherung abzuschließen.Ab dem Freitag nächster Woche müssen Thailand-Touristen und -Touristinnen für die Einreise nur noch bei der Ankunft einen Impfnachweis oder einen negativen Corona-Test vorlegen. Akzeptiert werden dafür PCR- oder Antigen-Schnelltests, die zum Zeitpunkt des Abflugs maximal 72 Stunden alt sind. Weitere Test- oder Quarantänepflichten bestehen nicht mehr. Auch das unabhängig von den Corona-Maßnahmen geforderte Einreiseformular TM-6 muss von Flugreisenden vorübergehend nicht mehr ausgefüllt werden. Hinzu kommen mehrere Lockerungen im täglichen Leben Thailands: Die generelle Maskenpflicht im Freien endet, lediglich bei größeren Menschansammlungen soll das Utensil noch getragen werden. Außerdem darf das Nachtleben ab Juli zwei Stunden länger bis 2 Uhr morgens öffnen, bislang galt eine Sperrstunde um Mitternacht.Das Corona-Einreisedokument Thailand Pass wurde in der Vergangenheit vielfach kritisiert. Zum einen betrachtete die Tourismusbranche des Landes das Formular in jüngster Zeit angesichts der stark gesunkenen Infektionszahlen als überflüssig, zumal viele andere asiatische Länder ihre Einreisebeschränkungen ebenfalls bereits stark gelockert oder gänzlich aufgehoben haben. Zum anderen sorgte das System immer wieder für Probleme, da der nach der Anmeldung generierte QR-Code den Reisenden erst sehr verzögert oder überhaupt nicht zugesendet wurde.