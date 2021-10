Thailand: Neuer Thailand Pass ersetzt bisherige Einreisegenehmigung

München, 27.10.2021 | 09:44 | soe

Thailand führt parallel zur touristischen Wiederöffnung am 1. November auch ein neues Einreiseformular ein. Der sogenannte Thailand Pass ersetzt die bisher geforderte Einreisegenehmigung Certificate of Entry (COE) und soll die Einreise erleichtern. Wer für einen anstehenden Thailand-Urlaub bereits ein COE beantragt hat, kann dieses übergangsweise dennoch nutzen.



Thailand gibt kurz vor dem Neustart des internationalen Reiseverkehrs immer mehr Details zu den neuen Einreisebedingungen bekannt. So sollten Urlauber wissen, dass ab dem kommenden Monat ein neues Registrierungsdokument eingeführt wird, welches vor der Anreise auszufüllen ist. Der Thailand Pass wird nach Angaben des thailändischen Außenministeriums am 1. November ab 9 Uhr freigeschaltet, Reisende müssen sich hierfür auf einer Online-Plattform anmelden. Es wird empfohlen, die Registrierung mindestens sieben Tage vor der geplanten Anreise vorzunehmen. Für die Übergangszeit behält das Certificate of Entry jedoch Gültigkeit, vor dem 1. November ausgestellte Genehmigungen können über einen Link in der Zusende-E-Mail gemäß den neuen Bestimmungen aktualisiert werden.Ab dem 1. November dürfen Reisende aus 46 Staaten wieder ohne Quarantäne nach Thailand einreisen, Deutschland gehört zu den erlaubten Abreiseländern. Voraussetzung ist, dass die Urlauber vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind und weitere Bedingungen erfüllen. So wird zusätzlich zum Impfnachweis eine negativer und höchstens 72 Stunden alter PCR-Test verlangt, zudem muss direkt nach der Ankunft ein weiterer PCR-Test vorgenommen werden. Dessen Ergebnis ist in einem zertifizierten Hotel abzuwarten, für das zu diesem Zweck mindestens eine Nacht Aufenthalt gebucht werden muss. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen und dürfen ihre vollständig geimpften Eltern begleiten. Reisende müssen außerdem eine COVID-19 abdeckende Krankenversicherung haben. Darüber hinaus ist die Nutzung der Corona-Tracking-App „MorChana“ obligatorisch.Thailand verzeichnet seit mehr als zwei Monaten stetig sinkende Infektionszahlen, mit Stand zum 27. Oktober liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 91,4. Im Zuge dessen hat das Königreich bereits mehrere Corona-Auflagen gelockert, die in Bangkok und einigen weiteren Provinzen noch geltenden Ausgangsbeschränkungen sollen Ende Oktober abgeschafft werden. Zudem ist ab dem 1. Dezember geplant, den Alkoholausschank in der Gastronomie wieder zu erlauben. Das Robert Koch-Institut stuft Thailand bislang noch als Corona-Hochrisikogebiet ein.