Thailand: Pattaya öffnet nicht am 1. September für Touristen

In Thailand bleibt die Corona-Lage weiterhin angespannt. Das hat nun auch Auswirkungen auf die Wiederöffnungspläne weiterer Regionen: Die bei Urlaubern beliebte Stadt Pattaya in der Provinz Chon Buri muss ihren geplanten touristischen Neustart am 1. September absagen. Pattayas Bürgermeister Sonthaya Kunplome sieht aufgrund der hohen Infektionszahlen keine Öffnungsperspektive in naher Zukunft.



Im Rahmen des Wiederöffnungsprogramms „Pattaya Move on“ sollte der Badeort an der Golfküste Thailands nach dem Willen des Bürgermeisters bereits ab dem 1. September wieder ausländische Urlaubsgäste empfangen. Nachdem jedoch bereits die thailändische Tourismusbehörde TAT Mitte August eine Öffnung Pattayas zu diesem Zeitpunkt für unwahrscheinlich gehalten hatte, musste nun auch Sonthaya Kunplome den Plan für gescheitert erklären. Ab wann Pattaya samt ihren vorgelagerten Inseln realistisch auf einen touristischen Neustart hoffen darf, bleibt zunächst offen.Das am 1. Juli auf Phuket gestartete Sandbox-Programm wird unterdessen trotz der hohen Infektionszahlen fortgeführt. Es gestattet die Einreise vollständig geimpfter ausländischer Urlauber per Direktflug und unter Vorlage eines negativen Corona-Tests. Anschließend müssen die Touristen die ersten 14 Tage ihres Aufenthalts entweder komplett auf Phuket oder im Modell 7+7 zunächst eine Woche auf dieser Insel und eine weitere Woche auf Koh Samui, Ko Pha-ngan oder Ko Tao verbringen und dabei weitere Corona-Tests vornehmen lassen. Danach ist ihnen die Weiterreise in andere Landesteile Thailands gestattet. Innerhalb des ersten Monats des Sandbox-Programms besuchten laut Tourismusbehörde bereits mehr als 14.000 Urlauber Phuket, die meisten von ihnen aus den USA und Großbritannien. Damit zeigte sich die TAT sehr zufrieden, die Erwartungen seien sogar übertroffen worden. Bis zum September sollen insgesamt 100.000 Besucher am Sandbox-Programm teilnehmen, für flexiblere Reisemöglichkeiten ist im August die Öffnung einiger Regionen Krabis und Phang Ngas geplant.Erst zum 8. August hatte das Robert Koch-Institut Thailand zum Corona-Hochrisikogebiet erklärt, wodurch für Einreisende in Deutschland eine Quarantänepflicht in Kraft tritt. Für Ungeimpfte beträgt sie zehn Tage und kann nach frühestens fünf Tagen durch einen negativen Corona-Test abgekürzt werden, Geimpfte und Genesene dürfen die Isolation durch die Vorlage eines entsprechenden Nachweises von Beginn an umgehen. Indes geben die Infektionszahlen in Thailand aktuell kaum Anlass zur Hoffnung auf eine baldige großflächige Wiederöffnung. Seit Mitte Juni steigen die Inzidenzwerte rapide an, mit Stand zum 11. August lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 206. Das Impfprogramm im Land gewinnt jedoch nur schleppend an Fahrt: Lediglich 6,13 Prozent der Bevölkerung gilt als vollständig geimpft, eine erste Dosis haben bislang 21,75 Prozent erhalten.