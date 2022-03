Thailand schafft PCR-Test vor Einreise ab

München, 18.03.2022 | 11:44 | rpr

Thailand vereinfacht die Einreisebestimmungen für Urlauberinnen und Urlauber. Laut einem Beschluss des Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) entfällt ab dem 1. April die PCR-Testpflicht für Reisende vor Abflug. Darüber hinaus wird die verpflichtende Isolationszeit für geimpfte und ungeimpfte Einreisende per Alternative Quarantäne-Modell auf fünf Tage verkürzt.



Thailand schafft die PCR-Testpflicht vor Einreise ab.

Mit der PCR-Testpflicht vor Abflug nach Thailand ist bald Schluss: Wie Natapanu Nopakun, stellvertretender Sprecher des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten, am 18. März in einer Pressekonferenz verkündete, hat sich das CCSA auf eine Abschaffung der PCR-Testpflicht vor Einreise geeinigt. Demzufolge ist ab dem 1. April für jegliche Einreisemodelle kein maximal 72 Stunden alter RT-PCR-Test bei Ankunft vorzulegen. Die Testpflicht nach Einreise bleibt jedoch bestehen – demnach müssen Reisende im Test & Go-Modell sowie im Sandbox-Programm einen RT-PCR-Test an Tag Null sowie einen weiteren Selbsttest fünf Tage nach Ankunft durchführen. Für Reisende im Alternative Quarantine-Modell gilt es, an Tag vier oder fünf nach Einreise einen zweiten RT-PCR-Test vornehmen zu lassen.Darüber hinaus wurde bekanntgegeben, dass die Regularien zur Isolationspflicht nach Ankunft in Thailand im Rahmen des Alternative Quarantine-Modells gelockert werden. Ab dem 1. April beläuft sich die Isolationszeit auf fünf anstelle von zehn Tage. Von der verkürzten Quarantäne profitieren ab dann sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Reisende. Bislang sieht dieses Einreisemodell lediglich für Urlauberinnen und Urlauber mit vollständigem Impfschutz eine verkürzte Quarantänezeit von sieben Tagen vor. Auch im Rahmen des Sandbox-Programms wird es Reisenden ab April gestattet, die Inseln nach fünf anstelle von sieben Tagen zur freien Weiterreise zu verlassen.Wie aus der Pressekonferenz weiter hervorgeht, wird der aktuell andauernde Notstand in Thailand um zwei weitere Monate bis zum 31. Mai verlängert. Damit soll sichergestellt werden, die Corona-Situation weiterhin kontrollieren zu können. Darüber hinaus wurde die Corona-Zoneneinteilung neugestaltet: Mit Wirkung zum 18. März werden die Provinzen Thailands in eine kontrollierte Zone, eine Zone mit hoher Überwachung und eine Pilottourismus-/Sandbox-Zone unterteilt.