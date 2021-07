Thailand: Phuket ab 3. August abgeriegelt

München, 30.07.2021 | 09:03 | soe

Die Urlaubsinsel Phuket in Thailand wird ab dem 3. August vollständig abgeriegelt. Wie die Bangkok Post berichtet, hat der Gouverneur der Insel ab diesem Zeitpunkt die Einreise von Personen aus anderen Provinzen verboten, Ausnahmen gibt es nur für wichtige Frachttransporte und medizinische Notdienste. Ob und wie das Sandbox-Programm zur touristischen Wiederöffnung fortgeführt wird, ist derzeit noch unklar.



Gouverneur Narong Woonciew unterzeichnete am 29. Juli eine entsprechende Verordnung, die ab dem 3. August keine Einreisen aus anderen thailändischen Provinzen mehr zulässt. Studenten, Lieferanten wichtiger Waren und medizinische Notdienste sind von dem Einreiseverbot ausgenommen, sie müssen allerdings vollständig geimpft sein und dies bei der Einreisekontrolle nachweisen können. Zudem werden auf Phuket alle Schulen bis zum 16. August geschlossen. Zuvor hatte die Insel ein neues Rekordhoch an täglichen Neuinfektionen verzeichnet.Kajornsak Kaewjaras, Generaldirektor des Department of Disease Control (DDC), stellte indes eine weitere Beobachtung des Sandbox-Programms für zwei Wochen in Aussicht. Erst dann will die Behörde entscheiden, ob die Initiative zur touristischen Wiederöffnung fortgesetzt werden kann. Entscheidend seien dabei die Kapazitäten des lokalen Gesundheitssystems. Bislang wurden von den knapp 12.400 Teilnehmern 30 mit dem Coronavirus infizierte Personen identifiziert und isoliert, eine Einschleppung in andere Provinzen sei somit verhindert worden. Die neue Infektionswelle auf der Insel selbst wird von den Behörden auf Einheimische zurückgeführt, welche das Virus nach Aufenthalten in anderen thailändischen Provinzen mitbrachten.Thailand hatte Phuket zum 1. Juli als erste Region wieder für ausländische Urlauber geöffnet, die im Rahmen des Sandbox-Programms auf die Insel einreisen dürfen. Zugelassen sind jedoch nur Personen mit vollständigem Impfschutz, einer Corona-Infektionen abdeckenden Krankenversicherung und negativem, maximal 72 Stunden altem PCR-Test bei der Einreise. Sie müssen sich während der ersten 14 Tage ihres Urlaubs innerhalb der Sandbox-Regionen aufhalten und dabei mehrere weitere Tests vornehmen lassen, anschließend ist die Weiterreise in andere Landesteile gestattet. Zunächst war Phuket die einzige Provinz im Sandbox-Programm, ab dem 1. August sollen Khao Lak und die Inseln Koh Yao Noi, Koh Yao Yai, Koh Phi Phi, Koh Ngai sowie der Urlaubsort Railay in der Provinz Krabi hinzukommen.