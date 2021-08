Thailand: Phuket verhängt Alkoholverbot und weitere Beschränkungen

München, 05.08.2021 | 09:13 | soe

Auf der thailändischen Urlaubsinsel Phuket ergreifen die Behörden erneut striktere Corona-Maßnahmen. Noch mindestens bis zum 16. August ist es allen Restaurants auf dem Eiland verboten, alkoholische Getränke auszuschenken oder zu verkaufen. Außerdem wurde ein Verbot aller sozialen Aktivitäten, wie beispielsweise Partys an öffentlichen Stränden oder in Parks, ausgesprochen.



Aufgrund weiterhin ansteigender Corona-Neuinfektionen hat Narong Woonciew, Gouverneur der Provinz Phuket, am 2. August die strengeren Corona-Beschränkungen erlassen. So ist es gastronomischen Betrieben weiterhin gestattet, Speisen und nicht-alkoholische Getränke zu servieren, der Konsum und Ausschank von Alkohol wurde jedoch zu jeder Tageszeit verboten. Märkte dürfen nur noch mit begrenzten Besucher-Kapazitäten öffnen, Lebensmittelgeschäfte haben zwischen 23 und 4 Uhr zu schließen. Ebenfalls geschlossen bleiben alle öffentlichen Schwimmbäder, von dieser Vorgabe sind Pools in den Hotelanlagen jedoch ausgenommen. Für Sportstätten und Fitnesscenter gilt eine Sperrstunde von 21 Uhr.Auch öffentliche Parks und Plätze sind ab 21 Uhr nicht mehr zugänglich, für sie wurde zudem ein Versammlungs- und Partyverbot erlassen. Generell sollen derzeit nach offizieller Anordnung keine größeren Feierlichkeiten auf Phuket organisiert werden; Zeremonien anlässlich von Hochzeiten und Beerdigungen sind genehmigungspflichtig. Wie Gouverneur Woonciew ankündigte, könnten die Maßnahmen im Falle einer sich nicht verbessernden Pandemielage auch über den 16. August hinaus verlängert werden.Phuket wurde vom thailändischen Centre für COVID-19 Situation Administration CCSA unterdessen in die orangefarbene Warnkategorie eingestuft, zuvor hatte die Insel die Stufe Gelb inne. Seit der offiziellen Abriegelung am 3. August sind Einreisen nach Phuket aus anderen thailändischen Regionen nicht mehr erlaubt, der Flugverkehr mit dem Festland wurde größtenteils eingestellt. Eine Ausnahme bilden die Urlauber, welche im Rahmen des Sandbox-Programms aus dem Ausland auf die Insel kommen: Sie dürfen weiterhin per Direktflug einreisen und das Programm wird zunächst fortgeführt. Ob die Bedingungen aufgrund der Corona-Situation angepasst werden oder die Öffnungsinitiative sogar gänzlich eingestellt werden muss, will das Department of Disease Control (DDC) Mitte August entscheiden.